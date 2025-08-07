भाद्रपद महीने में पड़ेंगे ढेर सारे व्रत-त्‍योहार, देखें जन्‍माष्‍टमी, तीज, गणेश चतुर्थी कब है?
Advertisement
trendingNow12870295
Hindi Newsधर्म

भाद्रपद महीने में पड़ेंगे ढेर सारे व्रत-त्‍योहार, देखें जन्‍माष्‍टमी, तीज, गणेश चतुर्थी कब है?

Bhadrapada Month 2025: 9 अगस्‍त को सावन पूर्णिमा के दिन श्रावण मास खत्‍म हो रहा है और उसके अगले दिन से हिंदू कैलेंडर का छठा महीना भाद्रपद शुरू होगा. भाद्रपद महीना व्रत-त्‍योहारों की दृष्टि से बहुत महत्‍वपूर्ण होता है क्‍योंकि इसमें जन्‍माष्‍टमी से लेकर 10 दिन का गणेश उत्‍सव आदि मनाया जाता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 07, 2025, 07:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भाद्रपद महीने में पड़ेंगे ढेर सारे व्रत-त्‍योहार, देखें जन्‍माष्‍टमी, तीज, गणेश चतुर्थी कब है?

Bhadrapada Maas Vrat Tyohar 2025: सावन महीना खत्‍म होते ही भाद्रपद मास शुरू होता है. इसे आम बोलचाल की भाषा में भादो का महीना भी कहते हैं. भाद्रपद महीना हिंदू कैलेंडर का छठा महीना है, जो आमतौर पर अगस्त-सितंबर के बीच पड़ता है. साल 2025 में भाद्रपद महीना 10 अगस्‍त से शुरू हो रहा है और 7 सितंबर को खत्‍म होगा. इस दौरान ढेर सारे महत्‍वपूर्ण व्रत-त्‍योहार पड़ेंगे. जिसमें 10 दिन का गणेश स्‍थापना उत्‍सव भी शामिल है. धार्मिक के अलावा ज्‍योतिष की दृष्टि से भी भाद्रपद महीना विशेष है क्‍योंकि इसमें कई ग्रह गोचर और ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन होंगे. यहां देखे भाद्रपद महीने के सभी व्रत त्‍योहार की पूरी लिस्‍ट और ग्रह-नक्षत्र गोचर की तारीखें. 

यह भी पढ़ें: तूफान की तरह आ रहे सूर्य भिड़ेंगे केतु से, होगा 'धन' का ब्‍लास्‍ट, पैसों से लबालब भरेगा 5 राशि वालों का घर

भाद्रपद माह 2025 के व्रत-त्योहार

10 अगस्‍त - भाद्रपद माह प्रारंभ 
12 अगस्त- संकष्टी चतुर्थी, बहुला चतुर्थी और कजरी तीज
14 अगस्त- बलराम जयंती
15 अगस्त- कृष्ण जन्माष्टमी (मासिक), शीतला सातम, स्वतंत्रता दिवस और आद्याकाली जयन्ती
16 अगस्त- दही हांडी, कार्तिगाई और कालाष्टमी (मासिक)
17 अगस्त- सिंह संक्रांति, मलयालम नव वर्ष
19 अगस्त- अजा एकादशी
20 अगस्त- प्रदोष व्रत (बुध)
21 अगस्त- शिवरात्रि (मासिक)
22 अगस्त- पिठोरी अमावस्या और दर्श अमावस्या
23 अगस्त- भाद्रपद अमावस्या
25 अगस्त- वराह जयंती
26 अगस्त- हरतालिका तीज और गौरी हब्बा
27 अगस्त- गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी
28 अगस्त- स्कन्द षष्ठी और ऋषि पंचमी
30 अगस्त- ललिता सप्तमी
31 अगस्त- राधा अष्टमी, दुर्गाष्टमी (मासिक) और महालक्ष्मी व्रत का आरंभ
01 सितंबर- ज्येष्ठ गौरी पूजा
01 सितंबर- ज्येष्ठ गौरी विसर्जन
03 सितंबर- परिवर्तिनी एकादशी
04 सितंबर- वामन जयंती, भुवनेश्वरी जयन्ती और कल्की द्वादशी
05 सितंबर- ओणम, प्रदोष व्रत (शुक्र), शिक्षक दिवस
06 सितंबर- गणेश विसर्जन और अनंत चतुर्दशी
07 सितंबर- भाद्रपद पूर्णिमा व्रत और चंद्र ग्रहण

यह भी पढ़ें: राशि के अनुसार करें रंगों का इस्‍तेमाल, निखर जाएगी किस्‍मत, मिलेगा खूब सारा धन और कामयाबी

भाद्रपद माह 2025 के ग्रह गोचर 
 

राशि परिवर्तन-

17 अगस्त 2025, रविवार को सुबह 02 बजे सूर्य देव सिंह में प्रवेश करेंगे.
21 अगस्त 2025, बृहस्पतिवार को सुबह 01:25 मिनट पर शुक्र ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे.
30 अगस्त 2025, शनिवार को दोपहर 04:48 मिनट पर बुध का सिंह राशि में प्रवेश होगा.
06 सितंबर 2025, शनिवार की सुबह 10 बजकर 23 मिनट पर अरुण ग्रह वक्री चाल चलना शुरू करेंगे.

नक्षत्र परिवर्तन-

12 अगस्त को शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होगा.
13 अगस्त को गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होगा.
18 अगस्त को शनि का उ भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश होगा.
13 अगस्त को मंगल का हस्त नक्षत्र में प्रवेश होगा.
22 अगस्त को बुध का अश्लेशा नक्षत्र में प्रवेश होगा.
23 अगस्त को शुक्र का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश होगा.
30 अगस्त को गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र और सूर्य का पू फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश होगा. 
03 सितम्बर को मंगल का चित्रा नक्षत्र और शुक्र का अश्लेशा नक्षत्र में प्रवेश होगा.
06 सितम्बर को बुध का पू फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश होगा.

यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन पर सालों बाद महादुर्लभ योग, मीन समेत 3 राशि वाले भाई-बहन पर होगी सोने-चांदी के सिक्‍कों की बारिश

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
श्रद्धा जैन

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

TAGS

bhadrapada month 2025

Trending news

Braking News LIVE: राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, फिर डिनर... इन मुद्दों पर होगी चर्चा
breaking news
Braking News LIVE: राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, फिर डिनर... इन मुद्दों पर होगी चर्चा
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
India US News in Hindi
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
Mamata Banerjee
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
DNA
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
US India News in Hindi
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
Delhi High Court
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
Trump tariff
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
;