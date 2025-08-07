Bhadrapada Maas Vrat Tyohar 2025: सावन महीना खत्‍म होते ही भाद्रपद मास शुरू होता है. इसे आम बोलचाल की भाषा में भादो का महीना भी कहते हैं. भाद्रपद महीना हिंदू कैलेंडर का छठा महीना है, जो आमतौर पर अगस्त-सितंबर के बीच पड़ता है. साल 2025 में भाद्रपद महीना 10 अगस्‍त से शुरू हो रहा है और 7 सितंबर को खत्‍म होगा. इस दौरान ढेर सारे महत्‍वपूर्ण व्रत-त्‍योहार पड़ेंगे. जिसमें 10 दिन का गणेश स्‍थापना उत्‍सव भी शामिल है. धार्मिक के अलावा ज्‍योतिष की दृष्टि से भी भाद्रपद महीना विशेष है क्‍योंकि इसमें कई ग्रह गोचर और ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन होंगे. यहां देखे भाद्रपद महीने के सभी व्रत त्‍योहार की पूरी लिस्‍ट और ग्रह-नक्षत्र गोचर की तारीखें.

भाद्रपद माह 2025 के व्रत-त्योहार

10 अगस्‍त - भाद्रपद माह प्रारंभ

12 अगस्त- संकष्टी चतुर्थी, बहुला चतुर्थी और कजरी तीज

14 अगस्त- बलराम जयंती

15 अगस्त- कृष्ण जन्माष्टमी (मासिक), शीतला सातम, स्वतंत्रता दिवस और आद्याकाली जयन्ती

16 अगस्त- दही हांडी, कार्तिगाई और कालाष्टमी (मासिक)

17 अगस्त- सिंह संक्रांति, मलयालम नव वर्ष

19 अगस्त- अजा एकादशी

20 अगस्त- प्रदोष व्रत (बुध)

21 अगस्त- शिवरात्रि (मासिक)

22 अगस्त- पिठोरी अमावस्या और दर्श अमावस्या

23 अगस्त- भाद्रपद अमावस्या

25 अगस्त- वराह जयंती

26 अगस्त- हरतालिका तीज और गौरी हब्बा

27 अगस्त- गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी

28 अगस्त- स्कन्द षष्ठी और ऋषि पंचमी

30 अगस्त- ललिता सप्तमी

31 अगस्त- राधा अष्टमी, दुर्गाष्टमी (मासिक) और महालक्ष्मी व्रत का आरंभ

01 सितंबर- ज्येष्ठ गौरी पूजा

01 सितंबर- ज्येष्ठ गौरी विसर्जन

03 सितंबर- परिवर्तिनी एकादशी

04 सितंबर- वामन जयंती, भुवनेश्वरी जयन्ती और कल्की द्वादशी

05 सितंबर- ओणम, प्रदोष व्रत (शुक्र), शिक्षक दिवस

06 सितंबर- गणेश विसर्जन और अनंत चतुर्दशी

07 सितंबर- भाद्रपद पूर्णिमा व्रत और चंद्र ग्रहण

भाद्रपद माह 2025 के ग्रह गोचर



राशि परिवर्तन-

17 अगस्त 2025, रविवार को सुबह 02 बजे सूर्य देव सिंह में प्रवेश करेंगे.

21 अगस्त 2025, बृहस्पतिवार को सुबह 01:25 मिनट पर शुक्र ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे.

30 अगस्त 2025, शनिवार को दोपहर 04:48 मिनट पर बुध का सिंह राशि में प्रवेश होगा.

06 सितंबर 2025, शनिवार की सुबह 10 बजकर 23 मिनट पर अरुण ग्रह वक्री चाल चलना शुरू करेंगे.

नक्षत्र परिवर्तन-

12 अगस्त को शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होगा.

13 अगस्त को गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होगा.

18 अगस्त को शनि का उ भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश होगा.

13 अगस्त को मंगल का हस्त नक्षत्र में प्रवेश होगा.

22 अगस्त को बुध का अश्लेशा नक्षत्र में प्रवेश होगा.

23 अगस्त को शुक्र का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश होगा.

30 अगस्त को गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र और सूर्य का पू फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश होगा.

03 सितम्बर को मंगल का चित्रा नक्षत्र और शुक्र का अश्लेशा नक्षत्र में प्रवेश होगा.

06 सितम्बर को बुध का पू फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश होगा.

