Bhado ka Mahina 2025: भाद्रपद महीना ढेर सारे व्रत-त्‍योहारों का महीना है. लगभग हर दूसरे दिन कोई ना कोई व्रत-त्‍योहार पड़ रहा है. इसमें जन्‍माष्‍टमी, गणेश चतुर्थी, तीज आदि कई त्‍योहार मनाए जाएंगे. 10 दिन का गणेश स्‍थापना उत्‍सव भी इसी महीने मनाया जाता है. इस साल भाद्रपद महीना 10 अगस्‍त से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान कजरी तीज, बहुला चौथ, हलछठ, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, अजा एकादशी और अमावस्या, वराह जयंती, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, ललिता सप्तमी, दूर्वाष्टमी, परिवर्तिनी एकादशी, वामन जयंती, बुध प्रदोष, अनंत चतुर्दशी और भाद्रपद पूर्णिमा पर्व पड़ेंगे. भाद्रपद महीने में भगवान श्रीकृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है.

भाद्रपद महीने के 5 बड़े व्रत-त्‍योहार

जन्‍माष्‍टमी - भाद्रपद मास के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि के दिन भगवान श्रीकृष्‍ण का प्राक्‍ट्य दिवस जन्‍माष्‍टमी मनाई जाती है. इस साल 16 अगस्‍त 2025, शनिवार को जन्‍माष्‍टमी मनाई जाएगी. दही हांडी पर्व भी महाराष्‍ट्र में इसी दिन मनाया जाएगा.

अजा एकादशी - भाद्रपद मास के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं. भगवान विष्‍णु की कृपा पाने के लिए और पापों से मुक्ति के लिए अजा एकादशी व्रत रखा जाता है. इस साल 19 अगस्‍त को अजा एकादशी व्रत रखा जाएगा.

हरतालिका तीज - भाद्रपद मास के शुक्‍ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज कहते हैं. हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं और कुंवारी लड़कियों के लिए तीज व्रत बेहद अहम होता है. यह व्रत मनपसंद जीवनसाथी और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है. तीज का निर्जला व्रत बेहद कठिन होता है. इस साल 26 अगस्‍त को तीज व्रत रखा जाएगा. तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है.

गणेश चतुर्थी - भाद्रपद मास के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से 10 दिन के गणेश उत्‍सव की शुरुआत होती है. इसी दिन घर-घर में और सार्वजनिक स्‍थानों पर गणपति बप्‍पा विराजमान होते हैं. इस साल 27 अगस्‍त को गणपति उत्‍सव शुरू होगा और 6 सितंबर को गणेश उत्‍सव समाप्‍त होगा.

अनंत चतुर्दशी - अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्‍णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है. जैन धर्मावलंबियों का 10 दिन का पर्यूषण पर्व अनंत चतुर्दशी के दिन ही समाप्‍त होता है. इसी दिन गणेश विसर्जन होता है. इस साल 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है.

