अगले 30 दिन बहुत अहम, जानें इस समय में क्‍या करना चाहिए और क्‍या नहीं? वरना पड़ जाएंगे लेने के देने


Bhadrapada month 2025: हिंदू धर्म में ही महीने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं, जिसमें खान-पान को लेकर भी मार्गदर्शन दिया गया है. भाद्रपद महीना 10 अगस्‍त से शुरू हो रहा है और इस पूरे महीने क्‍या नहीं खाना चाहिए और क्‍या करना चाहिए, जान लें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 10, 2025, 05:04 AM IST


Bhado Mahina 2025: भाद्रपद महीना 10 अगस्‍त 2025 से शुरू हो गया है और 7 सितंबर तक चलेगा. इसे भादो का महीना भी कहते हैं. भाद्रपद महीने में ढेर सारे व्रत-त्‍योहार पड़ते हैं. मौसम भी बदलता है इसलिए इस महीने को लेकर धर्म-शास्‍त्रों में कई नियम बताए गए हैं. जिसमें बताया गया है कि भाद्रपद महीने में क्‍या करना चाहिए और क्‍या नहीं करना चाहिए. साथ ही बदलते मौसम और व्रत-त्‍योहारों के कारण यह भी बताया गया है कि भाद्रपद मास में क्‍या खाना चाहिए और क्‍या नहीं खाना चाहिए, ताकि व्‍यक्ति बीमारियों, समस्‍याओं से मुक्‍त रहे. 

यह भी पढ़ें: तूफान की रफ्तार से बदलेगा वक्‍त, 48 घंटे में पलटी मारेगी 5 राशि वालों की किस्‍मत, 'बुध' लगा देंगे धन का अंबार!

भाद्रपद मास में क्‍या करें और क्‍या ना करें? 

- भाद्रपद मास में जन्‍माष्‍टमी, हरितालिका तीज, गणेश उत्‍सव समेत कई पर्व-त्‍योहार पड़ते हैं. लिहाजा भादो में बाल गोपाल, भगवान गणेश, विष्णु और शिव की पूजा विशेष रूप से करें. 
- भाद्रपद माह में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, और धन आदि का दान करें.
- तामसिक चीजों और विचारों से दूर रहें. 
- भाद्रपद महीने में विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन या नए व्यवसाय शुरू करना जैसे काम वर्जित हैं. 
- भाद्रपद महीन में पेड़ों को काटने या पर्यावरण को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की गलती ना करें. 
- फालतू कामों में धन खर्च करने के बजाय धन का उपयोग धार्मिक कार्यों और दान-पुण्‍य में करें. 

भाद्रपद महीने में क्‍या खाना चाहिए और क्‍या नहीं? 

- भाद्रपद माह में मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, और शराब जैसे तामसिक भोजन का सेवन करने की गलती ना करें. ऐसा करना कई पापों का भागीदार बनाएगा. 
- भाद्रपद माह में दही, दही से बनी चीजें, गुड़, शहद, नारियल का तेल, मूली, बैंगन और हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए. ना ही बासी भोजन करें. 
- चूंकि इस मौसम में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है इसलिए सात्विक भोजन ही करें, जो ताजा बना हुआ हो. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

