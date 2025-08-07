10 अगस्त से शुरू हो रहा पवित्र भाद्रपद महीना, जानें इस दौरान क्या करें और क्या नहीं

Bhadrapada Month 2025: शास्त्रों में प्रत्येक माह की महिमा बताई गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल भाद्रपद का महीना कब से कब रहेगा और इस महीने में किस देवता की उपासना करनी चाहिए और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्य नहीं.
Trending Photos
Bhadrapada Month 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने को बहुत ही पवित्र और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है. यह महीना श्रावण के बाद और आश्विन से पहले आता है और आमतौर पर अगस्त-सितंबर के बीच पड़ता है. इस महीने में कई प्रमुख व्रत, त्योहार और उत्सव आते हैं. उन सभी के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक होते हैं. शास्त्रों में प्रत्येक माह की महिमा बताई गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल भाद्रपद का महीना कब से कब रहेगा और इस महीने में किस देवता की उपासना करनी चाहिए और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्य नहीं.
कब से कब तक है भाद्रपद?
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भाद्रपद का महीना 10 अगस्त से शुरू होगा. जबकि, इस पवित्र मास की समाप्ति 7 सितंबर 2025 को होगी.
क्यों खास है भाद्रपद महीना?
इस माह की अष्टमी तिथि को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है. इसलिए भाद्रपद महीने का विशेष धार्मिक महत्व है. इसके साथ ही, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति बप्पा का जन्मोत्सव होता है और पूरे देश में विशेष पूजा की जाती है. इसलिए भी भाद्रपद का महीना खास है. इसके अलावा इस महीने में ऋषि पंचमी, हरतालिका तीज, अनंत चतुर्दशी, कजरी तीज, पितृ पक्ष ये सभी पर्व इसी माह में आते हैं. इस पवित्र महीने में श्रीकृष्ण, श्रीहरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है और साथ ही देवी आराधना भी की जाती है.
भाद्रपद में क्या करें
व्रत-उपवास- हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद महीने में हरतालिका तीज, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी इत्यादि व्रत करना पुण्यदायी माना जाता है.
श्रीकृष्ण और गणेशजी की पूजा- हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार, भाद्रपद महीने में मंत्रों, भजन-कीर्तन और व्रत कथाओं के माध्यम से श्रीकृष्ण और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करें.
दान और सेवा करें- भाद्रपद का महीना दान-पुण्य के लिए भी खास है. ऐसे में इस पवित्र महीने में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जलपान, छाता आदि दान करें.
भक्ति और साधना का समय बढ़ाएं- धार्मिक परंपरा के अनुसार, पवित्र भाद्रपद महीने में ध्यान, जप, कीर्तन करने से आत्मिक शुद्धि होती है. ऐसे में इस दौरान ये काम जरूर करें.
पितृ तर्पण व श्राद्ध करें
भाद्रपद का महीना समाप्त होते ही पितृ पक्ष प्रारंभ होता है. ऐसे में इस दौरान पितरों के लिए तर्पण और ब्राह्मण भोज का आयोजन करें. ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त इस महीने में पितृ तर्पण जरूर करें.
भाद्रपद में क्या न करें
भाद्रपद के महीने में मांस-मदीरा का सेवन ना करें. ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने को बेहद पवित्र माना गया है. यह पवित्र महीना है, इसलिए सात्विक आहार ग्रहण करें. इस माह में पाप कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है, इसलिए किसी का अपमान करने या झूठ बोलने से बचें. धार्मिक स्थलों पर अपवित्रता न फैलाएं. मंदिर आदि जगहों पर शुद्धता बनाए रखें. यह माह साधना और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का समय है, इसलिए नकारात्मक सोच से बचें.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)