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Bhadrapada 2026: भाद्रपद माह के पहले ही दिन न हो जाए कोई भूल, नोट कर लें भोदो में क्या करें और क्या नहीं!

Bhadrapada Month 2026 Kab se: भाद्रपद महीने का भगवान श्रीकृष्ण से गहरा संबंध है. भगवान श्रीकृष्ण ने इस भादों के महीने में जन्म लिया था. आइए जानें भादो माह में क्या करें और क्या न करें

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 28, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:10 PM IST
Bhadrapada 2026: भाद्रपद माह के पहले ही दिन न हो जाए कोई भूल, नोट कर लें भोदो में क्या करें और क्या नहीं!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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