/Bhadrapada 2026: भाद्रपद माह के पहले ही दिन न हो जाए कोई भूल, नोट कर लें भोदो में क्या करें और क्या नहीं!

धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद महीने में पलंग पर नहीं सोना चाहिए. इस माह में भूमि पर चटाई बिछाकर सोने का विधान है.

स्वास्थ्य दृष्टि से देखें तो शहद, गुड़, मांस, हरी सब्जी, मूली और बैंगन खाना भाद्रपद में पूरी तरह से वर्जित बताया गया है.

नशीले पदार्थों का सेवन भाद्रपद महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए.

भाद्रपद महीने में तेल से बनी चीजें नहीं खाना चाहिए. अधिक मसालेदार भोजन करना भी वर्जित है.

असत्य और कड़वे वचन बोलना, धोखा देना, जलन की भावना और क्रोध करना इस माह में पूरी तरह से वर्जित है.

किसी भी तरह के मांगलिक कार्य भादो महीने में नहीं करने चाहिए.

धार्मिक मान्यता के अनुसार भादो महीने में नारियल का तेल उपयोग में लाना मना है. ऐसा करने से संतान सुख में कमी आ सकती है.