/Bhadrapada 2026: भाद्रपद माह के पहले ही दिन न हो जाए कोई भूल, नोट कर लें भोदो में क्या करें और क्या नहीं!

What not to do in Bhodo Month 2026: भाद्रपद मास 2026 की शुरुआत कल या 29 अगस्त से हो रही है. धार्मिक दृष्टि से देखें तो भाद्रपद महीना बेहद महत्वपूर्ण है. इस माह में कई प्रमुख व्रत और त्योहार पड़ते हैं. जैसे- कजरी तीज, हरतालिका तीज और श्रीकृष्ण को समर्पित पर्व जन्माष्टमी. इस माह में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था. आइए जानते हैं भाद्रपद मास 2026 कब से शुरू हो रहा है , भाद्रपद मास में किन नियम और सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस माह में क्या करें व क्या न करें.
हिंदू पंचांग के अनुसार 29 अगस्त 2026, दिन शनिवार को भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा तिथि सुबह 09:57 बजे तक होगी. इस तरह उदयातिथि के अनुसार इसी दिन से ही भाद्रपद माह की शुरुआत हो जाएगी. हिंदू कैलेंडर में यह साल का छठा महीना है.
धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद महीने में पलंग पर नहीं सोना चाहिए. इस माह में भूमि पर चटाई बिछाकर सोने का विधान है.
स्वास्थ्य दृष्टि से देखें तो शहद, गुड़, मांस, हरी सब्जी, मूली और बैंगन खाना भाद्रपद में पूरी तरह से वर्जित बताया गया है.
नशीले पदार्थों का सेवन भाद्रपद महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए.
भाद्रपद महीने में तेल से बनी चीजें नहीं खाना चाहिए. अधिक मसालेदार भोजन करना भी वर्जित है.
असत्य और कड़वे वचन बोलना, धोखा देना, जलन की भावना और क्रोध करना इस माह में पूरी तरह से वर्जित है.
किसी भी तरह के मांगलिक कार्य भादो महीने में नहीं करने चाहिए.
धार्मिक मान्यता के अनुसार भादो महीने में नारियल का तेल उपयोग में लाना मना है. ऐसा करने से संतान सुख में कमी आ सकती है.
भाद्रपद महीने में ईश्वर का जाप करें.
हर किसी के लिए मन में सात्विक और शुभ विचार रखें.
शरीर की शुद्धि और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें. इसके लिए एक समय का भोजन कर सकते हैं.
भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण, गणेशजी, मां पार्वती और शिवजी का पूजन और उनका ध्यान करें. सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं.
भादों के महीने में पवित्र नदी में स्नान करना शुभ होता है. इस माह में यथाशक्ति दान करने का भी विधान है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में मक्खन खाने से आयु में वृद्धि होती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)