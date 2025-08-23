भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण का संयोग, जानें स्नान-दान का समय और कब तक कर सकते हैं पूजा-पाठ

Bhadrapada Purnima 2025: अमावस्या और पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व माने जाते हैं. पंचांग के अनुसार, इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 (रविवार) को पड़ रही है. खास बात यह है कि इस दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो भारत में दृश्यमान रहेगा. इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन सत्यनारायण भगवान, भगवान शिव-पार्वती, चंद्रदेव और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा का विधान है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि, स्थायी लक्ष्मी की कृपा और पारिवारिक उन्नति प्राप्त होती है. इसके अलावा पूर्णिमा तिथि स्नान-दान के लिए भी पवित्र मानी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान और दान के लिए शुभ समय क्या और पूजा-पाठ कब तक कर सकते हैं.

भाद्रपद पूर्णिमा 2025 डेट और मुहूर्त

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ-7 सितंबर, सुबह 1:41 बजे

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्णिमा तिथि समाप्त- 7 सितंबर, रात 11:38 बजे

विशेष पूजन समय

स्नान मुहूर्त – प्रातः 4:31 से 5:16 बजे तक

चंद्रोदय समय – शाम 6:26 बजे

शुभ मुहूर्त – सुबह 7:36 से दोपहर 12:19 बजे तक

भाद्रपद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण

ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार इस साल भाद्रपद पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा. यह भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा. ध्यान रहे कि चंद्रग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण की समाप्ति पर खत्म होता है. ऐसे में इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा. जबकि, चंद्रग्रहण की समाप्ति रात 1 बजे के बाद होगी. इसलिए इस दिन स्नान, दान और पूजन कार्य ग्रहण शुरू होने से पहले करना श्रेष्ठ रहेगा.

भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ होते हैं श्राद्ध

भाद्रपद पूर्णिमा की एक और खास बात है कि इसी तिथि से श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) की शुरुआत होती है. हालांकि, यह श्राद्ध सीधे तौर पर पितृ पक्ष का हिस्सा नहीं माना जाता, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर जिन लोगों की मृत्यु हुई हो, उनके लिए महालय अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से लगता है भयानक दोष, गलती से दिख जाएं तो क्या करें

भाद्रपद पूर्णिमा पूजा विधि

संकल्प लेकर सबसे पहले कलश स्थापना करें और भगवान गणेश की पूजा करें. इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का षोडशोपचार विधि से पूजन करें. इस दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की विशेष पूजा का भी विधान है. इसलिए भगवान का ध्यान, मंत्रजप, भजन-कीर्तन करें. फिर, शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पूजन करें. श्रद्धा से पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ और श्रवण करें. सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन इस दिन विशेष रूप से शुभ और फलदायी माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)