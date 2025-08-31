भाद्रपद पूर्णिमा कब है, 6 सितंबर या 7 सितंबर? सही तारीख के साथ जानें पूजा विधि

Purnima September 2025: हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा तिथि को अहम माना गया है लेकिन इनमें कुछ को विशेष दर्जा दिया गया है. भाद्रपद पूर्णिमा इनमें से एक है. भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उन पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण किया जाता है, जिनका निधन किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन हुआ हो. साथ ही भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की पूजा की जाती है. इस साल भाद्रपद पूर्णिमा कब है और पूजा का मुहूर्त क्‍या है, जानिए?

भाद्रपद पूर्णिमा 2025

द्रिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद पूर्णिमा तिथि की शुरूआत 6 और 7 सितंबर की दरम्‍यानी रात 01 बजकर 51 मिनट से होगी और 07 सितंबर को रात 11बजकर 38 मिनट पर समापन होगा. इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर, रविवार की मानी जाएगी.

भाद्रपद पूर्णिमा व्रत पूजा विधि

भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है. ऐसा करने से सारे कष्‍ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है. वहीं जो लोग मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करना चाहते हैं, वे पूर्णिमा की रात निशिता काल में मां लक्ष्‍मी की पूजा करें. खीर का भोग लगाएं और लक्ष्‍मी जी के मंत्रों का जाप करें. चूंकि भाद्रपद पूर्णिमा महालक्ष्‍मी व्रत के दौरान पड़ती है इसलिए लक्ष्‍मी जी को प्रसन्‍न करने के लिए यह उत्‍तम योग बनाती है.

भाद्रपद पूर्णिमा की सुबह जल्‍दी स्‍नान करें. हो सके तो पवित्र नदी या कुंड में स्‍नान करें. फिर सफेद या पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करें. धूप-दीप करें. फल, फूल, पंचामृत और भोग अर्पित करें. पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए. इससे बहुत पुण्‍यलाभ मिलता है. फिर ब्राह्मण को पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बांटें. पूर्णिमा के दिन दान भी करना चाहिए. अपनी सामर्थ्‍य के अनुसार गरीबों को अनाज, धन और वस्त्र का दान करें.

साथ ही भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना चाहिए. इससे पितृ प्रसन्‍न होते हैं और घर में सुख-शांति, समृद्धि आती है.

