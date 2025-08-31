भाद्रपद पूर्णिमा कब है, 6 सितंबर या 7 सितंबर? सही तारीख के साथ जानें पूजा विधि
Advertisement
trendingNow12903611
Hindi Newsधर्म

भाद्रपद पूर्णिमा कब है, 6 सितंबर या 7 सितंबर? सही तारीख के साथ जानें पूजा विधि

Bhadrapada Purnima 2025: भाद्रपद पूर्णिमा बहुत खास होती है क्‍योंकि इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है. भाद्रपद पूर्णिमा के दिन लोग पहला श्राद्ध करते हैं. साथ ही इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का बड़ा महत्‍व है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 31, 2025, 03:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भाद्रपद पूर्णिमा कब है, 6 सितंबर या 7 सितंबर? सही तारीख के साथ जानें पूजा विधि

Purnima September 2025: हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा तिथि को अहम माना गया है लेकिन इनमें कुछ को विशेष दर्जा दिया गया है. भाद्रपद पूर्णिमा इनमें से एक है. भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उन पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण किया जाता है, जिनका निधन किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन हुआ हो. साथ ही भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की पूजा की जाती है. इस साल भाद्रपद पूर्णिमा कब है और पूजा का मुहूर्त क्‍या है, जानिए? 

यह भी पढ़ें: हे भगवान! चंद्र ग्रहण और शनि की उल्‍टी चाल, बेहद खौफनाक होंगे इन 3 राशियों के लिए ये 15 दिन, आएगी आफत

भाद्रपद पूर्णिमा 2025 

Add Zee News as a Preferred Source

द्रिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद पूर्णिमा तिथि की शुरूआत 6 और 7 सितंबर की दरम्‍यानी रात 01 बजकर 51 मिनट से होगी और 07 सितंबर को रात 11बजकर 38 मिनट पर समापन होगा. इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर, रविवार की मानी जाएगी. 

यह भी पढ़ें: महापाप से कम नहीं हैं ये गलतियां जो बनती हैं पितृ दोष का कारण, पूरा परिवार झेलता है पितरों का कहर

भाद्रपद पूर्णिमा व्रत पूजा विधि 

भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है. ऐसा करने से सारे कष्‍ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है. वहीं जो लोग मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करना चाहते हैं, वे पूर्णिमा की रात निशिता काल में मां लक्ष्‍मी की पूजा करें. खीर का भोग लगाएं और लक्ष्‍मी जी के मंत्रों का जाप करें. चूंकि भाद्रपद पूर्णिमा महालक्ष्‍मी व्रत के दौरान पड़ती है इसलिए लक्ष्‍मी जी को प्रसन्‍न करने के लिए यह उत्‍तम योग बनाती है. 

भाद्रपद पूर्णिमा की सुबह जल्‍दी स्‍नान करें. हो सके तो पवित्र नदी या कुंड में स्‍नान करें. फिर सफेद या पीले रंग के कपड़े पहनकर  भगवान सत्यनारायण की पूजा करें. धूप-दीप करें. फल, फूल, पंचामृत और भोग अर्पित करें. पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए. इससे बहुत पुण्‍यलाभ मिलता है. फिर ब्राह्मण को पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बांटें. पूर्णिमा के दिन दान भी करना चाहिए. अपनी सामर्थ्‍य के अनुसार गरीबों को अनाज, धन और वस्त्र का दान करें. 

साथ ही भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना चाहिए. इससे पितृ प्रसन्‍न होते हैं और घर में सुख-शांति, समृद्धि आती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Bhadrapada Purnima 2025

Trending news

अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
;