Bhado Purnima 2025: भादो पूर्णिमा की रात कर लें ये शक्तिशाली उपाय, घर में लग जाएगा धन का अंबार
Bhado Purnima 2025: भादो पूर्णिमा की रात कर लें ये शक्तिशाली उपाय, घर में लग जाएगा धन का अंबार

Bhado Purnima 2025 Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण का संयोग बन रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी की कृपा से अपार धन लाभ का योग बनता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 05, 2025, 06:44 PM IST
Bhado Purnima 2025: भादो पूर्णिमा की रात कर लें ये शक्तिशाली उपाय, घर में लग जाएगा धन का अंबार

Bhado Purnima 2025 Upay: शास्त्रों में भाद्रपद यानी भादो मास की पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है. यह दिन भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि 6 सितंबर को देर रात 1 बजकर 41 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इसका समापन 7 सितंबर को रात 11 बजकर 38 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि का ध्यान रखते हुए पूर्णिमा का व्रत-पूजन 7 सितंबर 2025 को किया जाएगा. शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत कथा करवाना और दान करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा की रात कौन-कौन से उपाय करने पर धन-दौलत में वृद्धि होगी.

चंद्र देव को अर्घ्य

भाद्रपद पूर्णिमा की रात चंद्र देव को अर्घ्य अर्पित करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है. इसके लिए चांदी के पात्र में जल, दूध, चावल और चीनी मिलाकर अर्घ्य दें. ऐसा करने से जन्मकुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक शांति मिलती है.

मां लक्ष्मी की पूजा

भाद्रपद यानी भादो पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की उपासना विशेष फलदायी होती है. ऐसे में पूजन के समय लाल वस्त्र धारण करें और देवी को लाल फूल, कमल और खीर का भोग लगाएं. इससे धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और घर में समृद्धि आती है.

पीपल की पूजा

भादो पूर्णिमा की रात पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है. यह उपाय पितृदोष निवारण में सहायक होता है और जीवन में सफलता दिलाता है.

सत्यनारायण व्रत-कथा 

भाद्रपद पूर्णिमा की रात घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से शुभ परिणाम मिलते हैं. कथा पूर्ण होने पर प्रसाद का वितरण अवश्य करें. इससे भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: भाद्रपद पूर्णिमा पर खास संयोग, करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, दूर होगी पैसों की किल्लत

तुलसी पूजन

पूर्णिमा की रात तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर का माहौल पवित्र बना रहता है. इसके अलावा धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से धन के भंडार भरे रहते हैं. 

पूर्णिमा पर दान करना है शुभ

शास्त्रों के अनुसार, भाद्रपद पूर्णिमा की रात दान का संकल्प लें और अगले दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अनाज दान करें. दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और श्री हरि की कृपा घर पर बनी रहती है. साथ ही जीवन में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Bhadrapada Purnima 2025

