Bhadrapada Purnima 2025: भाद्रपद पूर्णिमा पर खास संयोग, करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, दूर होगी पैसों की किल्लत

Bhadrapada Purnima 2025 Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर, रविवार को पड़ रही है. इस दिन स्नान के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा सुनने का विशेष महत्व है. साथ ही प्रदोष काल में मां लक्ष्मी और चंद्रमा की आराधना करने का विधान है. मान्यता है कि इस दिन पूजन और तुलसी से जुड़े उपाय करने से घर में सुख-शांति, समृद्धि और धन-संपत्ति की वृद्धि होती है. पूर्णिमा पर किए गए इन उपायों से मां लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती है. कहते हैं कि अगर किसी को धन से जुड़ी को समस्या है या पैसों की किल्लत रहती है तो ये उपाय अत्यंत मददगार साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा पर तुलसी से जुड़े किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है.

तुलसी को जल और दीप अर्पित करें

भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद जब पूजा करें, तो तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं और उसके पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं. इसके बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें. यह उपाय दरिद्रता दूर करता है और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास कराता है.

बिजनेस में होगा लाभ

अगर लंबे समय से व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस दिन तुलसी के 11 स्वच्छ पत्तों पर हल्दी से ‘श्री’ लिखकर उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित करें. इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, जिससे धन लाभ और कारोबार में वृद्धि होती है.

चांदी का सिक्का तुलसी के पास रखें

भाद्रपद पूर्णिमा की रात तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तुलसी की जड़ के पास चांदी का एक सिक्का रख दें. अगले दिन सुबह उस सिक्के को उठाकर पर्स या तिजोरी में रख लें. इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन-संपत्ति बढ़ती है.

तुलसी माला से मंत्र जाप

पूजन के समय तुलसी की माला से ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जप करना शुभ माना जाता है. आप चाहें तो ‘ॐ नमो नारायणाय’ मंत्र का भी जप कर सकते हैं. माना जाता है कि यह उपाय मनोकामना पूर्ति, धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए बेहद कारगर है.

तुलसी मिश्रित खीर का भोग

पूर्णिमा की रात दूध, चावल और शक्कर से खीर बनाएं और ठंडी होने पर उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डालें. इस खीर का कुछ हिस्सा भगवान विष्णु और माता पार्वती को भोग लगाएं, कुछ दान करें और शेष प्रसाद परिवार के साथ ग्रहण करें. इससे घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है, रिश्तों में मधुरता आती है और पुण्य की प्राप्ति होती है.

