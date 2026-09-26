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Bhadrapada Purnima 2026: भाद्रपद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस विधि से करें पूजा, नोट कर लें शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय

Bhadrapada Purnima 2026 Shubh Muhurat: भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के व्रत का संकल्प कर मां लक्ष्मी की पूजा करें व चंद्र दर्शन कर अर्घ्य दें तो धन संबंधी सभी परेशानियों का अंत होने लगेगा. आइए जानें इस तिथि का शुभ मुहूर्त और मां लक्ष्मी की पूजा विधि क्या है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 26, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 07:32 AM IST
Bhadrapada Purnima 2026: भाद्रपद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस विधि से करें पूजा, नोट कर लें शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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