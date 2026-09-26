/Bhadrapada Purnima 2026: भाद्रपद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस विधि से करें पूजा, नोट कर लें शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय

पूर्णिमा तिथि पर सुबह उठ जाएं और स्नान आदि कर साफ कपड़े पहनें.

सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पूर्णिमा का व्रत का संकल्प करें.

अब घर के मंदिर में चौकी रखें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं.

इसके बाद लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें.

विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं. माता लक्ष्मी को सिंदूर का तिलक लगाएं.

ताजे लाल फूल अर्पित करें और भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीया चलाएं.

फल, मिठाई या खीर का भोग लगाएं.

धूप जलाएं और भगवान का ध्यान करें व पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करें.

विष्णु जी और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक आरती कर कर पूजा को संपन्न करें.

शाम के समय चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ्य दें और व्रत का पारण कर लें.