Shivratri August 2025: भाद्रपद शिवरात्रि पर बनेंगे ये 3 अति शुभ योग, नोट करें शुभ मुहूर्त, भद्रा लगेगी या नहीं जानें
Shivratri August 2025: भाद्रपद शिवरात्रि पर बनेंगे ये 3 अति शुभ योग, नोट करें शुभ मुहूर्त, भद्रा लगेगी या नहीं जानें

Shivratri August 2025 Date: भाद्रपद शिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं, जो भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को पड़ती है. इस दिन 3 शुभ योग बनेंगे और कुछ समय तक भद्रा का साया भी होगा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:48 PM IST
Bhadrapada Shivratri
Bhadrapada Shivratri

Bhadrapada Shivratri 2025 Date: अगस्त की मासिक शिवरात्रि यानी भाद्रपद शिवरात्रि मा​ह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है. शिवभक्त इस दिन व्रत रखते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं. इस माह की शिवरात्रि पर भद्रा का साया होगा, हालांकि कई शुभ मुहूर्त भी बनेंगे. भाद्रपद की शिवरात्रि के बारे में आइए जानें कौन से योग बनेंगे और मुहूर्त क्या रहने वाला है. 

भाद्रपद शिवरात्रि कब है
पंचांग के अनुसार, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है. इसी तरह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 21 अगस्त को दोपहर 12:44 मिनट से लेकर तिथि का समापन 22 अगस्त को सुबह 11:55 मिनट पर हो जाएगा. ऐसे में भाद्रपद शिवरात्रि 21 अगस्त गुरुवार के दिन मासिक शिवरात्रि होगी.  को मनाई जाएगी.

भाद्रपद शिवरात्रि शुभ मुहूर्त
भाद्रपद शिवरात्रि की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 44 मिनट का होगा.  21 अगस्त को को शिव पूजा का शुभ समय रात्रिकाल में 12:2 मिनट से 12:46 मिनट तक होगा. वैसे तो भाद्रपद शिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है लेकिन भद्राकाल छोड़कर पूरे दिन कभी भी पूजा कर सकते हैं.

3 शुभ योग में है भाद्रपद शिवरात्रि
भाद्रपद शिवरात्रि 3 शुभ योग बन रहे हैं.  गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, ये तीनों ही अति शुभ योग है जो भाद्रपद शिवरात्रि को सुबह 05:53 मिनट से देर रात 12:8 मिनट तक बनेंगे. भाद्रपद शिवरात्रि के प्रात:काल में व्यतीपात योग बनकर शाम को 04:14 मिनट तक होगा उसके बाद वरीयान् योग बन जाएगा. मासिक शिवरात्रि के दिन पुष्य नक्षत्र सुबह से ही होगा और देर रात 12 बजकर 8 मिनट के बाद अश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा. 

भाद्रपद शिवरात्रि पर भद्रा का साया
भाद्रपद शिवरात्रि के दिन भद्रा दोपहर में 12:44 मिनट से लेकर देर रात 12:16 मिनट तक होगा. ऐसे में इस दिन कोई भी शुभ कार्य भद्रा के शुरू होने से पहले कर लें.

