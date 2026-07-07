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भगवान जगन्नाथ हुए बीमार, 15 दिन रहेंगे क्वारंटीन, वैद्य कर रहे हैं इलाज...

ज्येष्ठ पूर्णिमा के शाही स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार होकर 15 दिनों के लिए क्वारंटीन में चले गए हैं, जहां वैद्य पारंपरिक औषधियों और काढ़े से उनका इलाज कर रहे हैं.

Written ByMahendra Dubey
Published: Jul 07, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:26 AM IST
भगवान जगन्नाथ हुए बीमार, 15 दिन रहेंगे क्वारंटीन, वैद्य कर रहे हैं इलाज...

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