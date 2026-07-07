/भगवान जगन्नाथ हुए बीमार, 15 दिन रहेंगे क्वारंटीन, वैद्य कर रहे हैं इलाज...

भगवान जगन्नाथ के बीमार होने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं. पहली मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से भव्य स्नान कराया जाता है. इस भारी स्नान के बाद महाप्रभु को तेज बुखार आ जाता है. इसके बाद वे 15 दिनों तक आराम करते हैं, जिसे 'अणसर' या 'अनावसर' काल कहा जाता है. वहीं दूसरी कथा के अनुसार, भगवान प्रसिद्ध चंदन तलैया में स्नान के लिए जाते हैं. ज्येष्ठ महीने की भीषण तपन और गर्मी के बीच जब वे जल से बाहर निकलते हैं, तो आम इंसानों की तरह उन्हें लू लग जाती है. लू का शिकार होने के बाद वैद्य उन्हें आराम की सलाह देते हैं. उन्हें रोजाना दवा के रूप में विशेष काढ़ा और औषधियां पिलाई जाती हैं.