Ram Ji ki Jal Samadhi: भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ और उन्होंने अपना अंतिम समय भी यहीं बिताया. पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्‍होंने हजारों साल तक अयोध्‍या पर शासन किया. उनके शासन में अयोध्‍या की जनता बहुत सुखपूर्वक रहती थी. साथ ही वहां सभी के साथ न्‍याय होता था. यहां तक कि इसी के चलते माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी और फिर से वन में जाना पड़ा. बाद में जब माता सीता धरती में समा गईं. कई लोगों के मन में यह सवाल है कि माता सीता धरती में समा गईं थीं लेकिन भगवान राम ने बैकुण्‍ठ जाने के लिए धरती पर अपनी जीवनलीला समाप्‍त की थी.

भगवान राम ने ली थी जल समाधि

पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या आगमन के बाद भगवान राम ने अयोध्‍या पर करीब 11 हजार साल तक शासन किया था. इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया. तब उन्‍होंने राजपाट छोड़ने और देह त्‍यागने का फैसला किया. इसकी एक रोचक कथा है कि कैसे बैकुण्‍ठ जाने से पहले भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्‍मण के साथ सरयू नदी में जल समाधि ली थी.

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उत्‍तर रामायण के अनुसार, यमराज यह जानते थे क‌ि भगवान राम अपनी इच्‍छा के मुताबिक ही शरीर का त्‍याग करेंगे. तब यमराज ने एक चाल चली. एक द‌िन यमराज क‌िसी व‌िषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुंचे. भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा क‌ि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है. भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए और कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपके और मेरे संवाद के दौरान कोई कक्ष में आए. यदि कोई बीच में आया तो आपको उसे मृत्युदंड देना होगा.

भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और पहरे पर लक्ष्‍मण जी को बैठा दिया. वो जानते थे लक्ष्‍मण जी उनके सबसे ज्‍यादा आज्ञाकारी हैं. फिर यमराज और राम जी के बीच बात शुरू हुई. कुछ ही देर में दुर्वासा ऋष‌ि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत म‌िलने की इच्छा जताई. लक्ष्मण जी ने कहा क‌ि भगवान राम अभी यमराज के साथ व‌िशेष चर्चा कर रहे हैं. भगवान की आज्ञा है क‌ि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए. इसल‌िए आपसे अनुरोध है क‌ि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें.

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लक्ष्‍मण जी की बात सुनकर ऋष‌ि दुर्वासा क्रोधित हो गए और कहा कि राम जी से जाकर कहो कि वे मुझसे अभी मिलें, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का शाप दे दूंगा. लक्ष्मण जी ने सोचा क‌ि उनके प्राणों से अध‌िक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का है इसल‌िए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए. भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए. भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा क‌ि यह जानते हुए भी क‌ि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड द‌िया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो.



लक्ष्मण जी ने कहा क‌ि दुर्वासा ऋष‌ि आपसे अभी म‌िलना चाहते हैं. उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है. राम जी ने यमराज से अपनी बात पूरी की और जाकर ऋष‌ि दुर्वासा से म‌िले. लेकिन यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे. राम जी से यमराज ने कहा क‌ि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दीज‌िए. भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे. रामजी सोच में थे क‌ि अपने प्राणों से प्र‌िय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए.

तब प्रभु राम ने लक्ष्‍मण के साथ सरयु नदी में जल समाधि लेने का फैसला किया. इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने-अपने वचनों और कर्तव्य का पालन क‌िया. इसल‌िए कहते हैं 'रघुकुल र‌ित‌ि सदा चल‌ि आई. प्राण जाय पर वचन न जाई'.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)