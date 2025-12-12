Advertisement
Hindi Newsधर्मधनु संक्रांति पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव के 21 नामों का करें जाप, मिटने लगेंगे सभी पाप और बढ़ेगी प्रसिद्धि!

धनु संक्रांति पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव के 21 नामों का करें जाप, मिटने लगेंगे सभी पाप और बढ़ेगी प्रसिद्धि!

21 Names Of Lord Surya: भगवान सूर्य को सनातन धर्म में देवता के रूप में पूजा जाता हैं. आइए सूर्यदेव के 21 नामों का जाप करें जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है और जीवन के सभी पाप कट जाते है. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 12, 2025, 03:09 PM IST
21 Names Of Lord Surya
21 Names Of Lord Surya

Bhagwan Surya Ke Upay: भगवान सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सनातन धर्म में देवता के रूप में पूजे जाते हैं. सूर्यदेव के 21 नाम अतिशय पवित्र माने गए नामों का जाप करना जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. सूर्यदेव व्यक्ति के व्यक्तित्व, पिता, नाम, आत्म से लेकर उसके नेतृत्व क्षमता के कारक हैं. ऐसे में जब कोई व्यक्ति सूर्यदेव की पूजा आराधना करता है तो इन सभी क्षेत्रों में जातक की स्थिति सकारात्मक रूप से बदलने लगती है. सूर्यदेव की उपासना करते हुए या सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उनके शक्तिशाली 21 नामों का जाप करना व्यक्ति को शुभ परिणाम दे सकता है. व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त हो सकता है. ध्यान दें कि भगवान सूर्य के 21 नामों का जाप करने से सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिलता है. वहीं, सूर्य के राशि परिवर्तन करने पर यानी धनु संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति आदि अवसरों पर भी सूर्यदेव के 21 नामों का जाप कर सकते हैं जिसे स्तवराज के नाम से भी जाना जाता है. जिसके पाठ से व्यक्ति के समस्त पाप नष्‍ट होते हैं और धन संपत्ति और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है. भगवान सूर्य के इन नामों का जाप कर व्यक्ति यश, वैभव और संपन्नता की प्राप्ति करता है. आइए भगवान सूर्य देव के 21 पवित्र नाम जानें और उनका पाठ करे. 

भगवान सूर्य के 21 नाम | भगवान सूर्य की एक विंशति नामावली
1. विकर्तन 
2. विवस्वान 
3. मार्तंड  
4. भास्कर
5. रवि
6. लोकप्रकाशक 
7. श्रीमान
8. लोक चक्षु 
9. गृहेश्वर 
10. लोक साक्षी 
11. त्रिलोकेश 
12. कर्ता
13. हर्ता
14. तमिस्त्रहा
15. तपन 
16. तापन
17. शुचि
18. सप्ताश्ववाहन 
19. गभस्तिहस्त 
20. ब्रह्मा
21. सर्वदेवनमस्कृत

सूर्य देव के इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप सूर्योदय के समय कर सकते हैं. (Surya Dev Mantra)
1. ॐ सूर्याय नम: ।
2. ॐ घृणि सूर्याय नम: ।
3. ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवांछित फलम् देहि देहि स्वाहा ।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Shaniwar Ke Upay: गुप्त रूप से हनुमान जी को अर्पित कर दें ये 5 सामग्री, मिलेगा धन और सम्मान, मिट जाएंगे एक एक संकट!

और पढ़ें-  Mole On Forehead Meaning: माथे पर तिल होना शुभ या अशुभ, धन से क्या है इसका संबंध, जानें इसका सही और सटीक मतलब!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

21 Names Of Lord Surya

