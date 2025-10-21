क्यों मनाया जाता है भाई दूज का त्योहार? जानें यमराज और यमुना की पौराणिक कथा

Bhai Dooj Ki Katha: भाई दूज को बहनें व्रत रखती हैं. भाई को घर बुलाकर उनकी आरती उतारती हैं और टीका लगाकर कलावा बांधती हैं. इसके अलावा भाइयों को मिठाई भी खिलाती हैं. इसके बाद भाई रक्षाबंधन की तरह अपनी बहन को उपहार देते हैं. भाई दूर का त्योहार यमराज और उनकी बहन यमुना जी से जुड़ा हुआ है. चलिए जानते हैं कि भाई दूज की शुरुआत कैसे हुई.

भाई दूज शुभ मुहूर्त (2025)

भैया दूज पूजा मुहूर्त 23 अक्टूबर 2025 की दोपहर 01:13 से 03:28 बजे तक रहेगा. ये मुहूर्त 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा. इस शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई को टीका कर सकती हैं.

भाई दूज की कथा (Bhai Dooj Ki Katha)

पौराणिक कथाओं में में ऐसा जिक्र हैं कि भगवान सूर्य की पत्नी हैं छाया और उनके गर्भ से यमुना और यमराज का जन्म हुआ. यमराज की बहन यमुना हमेशा यमराज जी से अपने घर आने का निवेदन करती रहती थीं, लेकिन ज्यादा ​बीजी होने के कारण को अपनी बहन का निवेदन टाल देते थे. कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की बात है जब यमराज जी अचानक आपनी बहन यमुना जी के घर पहुंच गए. जब यमुना जी ने अपने भाई यमराज को देखा तो बहुत खुश हुईं. इसके बाद यमुना जी ने अपने भाई यमराज का प्रेम से स्वागत किया और उनको भोजन कराया. यमुना जी के आदर सत्कार से यमराज जी बहुत खुश हुए और और अपनी बहन यमुना जी से वरदान मांगने के लिए कहा. तब यमुना जी ने वरदान का फायदा उठाया और मांगा कि आप हर साल इसी दिन मेरे घर भोजन करने आया करेंगे.

यमुना जी ने एक वरदान और मांगा

इस दौरान यमुना जी ने अपने भाई यमराज से एक वरदान और मांगा और कहा कि मुझे वरदान दें कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन कराएगी उसे आपको भय नहीं सताएगा. इसके बाद बहन के वरदान को सुनकर यमराज ‘तथास्तु’ कहकर यमपुरी चले गए. ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई दूज की शुरुआत हो गई. इस दिन भाई यमुना में स्नान करके अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करते हैं. बहन भाई का तिलक करती है, मिठाई खिलाती है. इससे उसे यमराज का भय नहीं रहता है.

