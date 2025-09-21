Bhai Dooj 2025 Date: इस साल कब मनाया जाएगा भाई दूज का त्योहार? नोट कर लें सही तिथि और तिलक लगाने का मुहूर्त!

Bhai Dooj 2025 Date: भाई-बहन के प्यार को दर्शाने वाल भाई दूज पर्व का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है. हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि पर भाई दूज मनाने का विधान है जो दिवाली के दूसरे पड़ता है. इस पावन पर्व पर बहनें भाई के घर जाती हैं और भाइयों को टीका लगाती हैं. भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं और भाइयों से उपहार लेती हैं. भाई दूज पर्व के दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है. इस तिथि पर मृत्यु के देवता यमराज की पूजा आराधना की जाती है.

भाई दूज 2025 तिथि और मुहूर्त (Bhai Dooj 2025 Shubh Muhurat)

द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर 2025, रात के 08:16 बजे शुरू होगी.

द्वितीया तिथि 23 अक्टूबर 2025, रात के 10:46 बजे समाप्त होगी.

भाई दूज पर्व उदया तिथि पर 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार के दिन मनाई जाएगी.

भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त दोपहर 01:13 बजे से लेकर 03:28 बजे तक होगा.

कुल अवधि: 2 घंटे 15 मिनट

भाई दूज पर मंत्र जाप

भाई दूज पर भाई को तिलक करें. इसके लिए भाई को चौक पर बैठाएं और भाई के हाथों पर चावल का घोर लगाएं और फूल, पान, सुपारी रखकर जल छोड़ने को कहें. इसी के साथ मंत्र बोलें- "गंगा पूजा यमुना को, यमी पूजे यमराज को। सुभद्रा पूजे कृष्ण को गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई आप बढ़े फूले फलें।"

यमराज और बहन यमुना की कथा

हिंदू धर्म में भाई-दूज पर्व का बहुत महत्व है जिसका यमराज और उनकी बहन यमुना से गहरा संबंध हैं. कथा है कि अपनी बहन यमुना से यमराज मिलने पहुंचे. जहां पर यमुनाजी ने उनका खूब सत्कार किया जिससे प्रसन्न होकर वरदान देते हुए यमराज ने कहा कि जो भी भाई-बहन कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि पर यमुना नदी में स्नान ध्यान करेंगे उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी. यही कारण है कि भाई दूज पर्व का बहुत महत्व है.

