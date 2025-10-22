Advertisement
Bhai Dooj 2025: बहनें अगर चाहती हैं भाई की लंबी उम्र और खुशहाली, तो इन भूलों से रहें कोसों दूर!

Bhai Dooj Mistakes: भाई दूज केवल एक पारंपरिक रस्म नहीं, बल्कि प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक पर्व है. यह दिन भाई-बहन के रिश्ते को और गहराई देता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 22, 2025, 03:34 PM IST
Bhai Dooj 2025: बहनें अगर चाहती हैं भाई की लंबी उम्र और खुशहाली, तो इन भूलों से रहें कोसों दूर!

Bhai Dooj 2025: भाई दूज का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. यह दिन भाई-बहन के पवित्र और स्नेहभरे रिश्ते का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. पौराणिक मान्यता के अनुसार, भाई दूज पर जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, तो यमराज स्वयं भाई की रक्षा करते हैं. हालांकि, इस दिन पूजा के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि शास्त्रों में कुछ कार्यों को इस दिन वर्जित बताया गया है. ऐसी गलतियों से पूजा का फल अधूरा रह सकता है. आइए जानते हैं कि भाई दूज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें.

भाई को अवश्य लगाएं तिलक

भाई दूज की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तिलक लगाना है. बहन को अपने भाई के माथे पर रोली, चंदन, केसर या हल्दी से तिलक अवश्य लगाना चाहिए. ऐसा न करने को अशुभ माना गया है. मान्यता है कि बहन तिलक लगाकर अपने भाई की दीर्घायु के लिए यमराज से प्रार्थना करती है. अगर भाई दूर रहता है, तो उसकी फोटो पर तिलक लगाना भी शुभ माना जाता है.

पूजा में जल्दबाजी न करें

कई बार बहनें समय की कमी के कारण पूजा जल्दबाजी में करती हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है. भाई दूज की पूजा पूर्ण विधि-विधान और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए. जल्दबाजी में की गई पूजा देवताओं और यमराज दोनों को अप्रसन्न कर सकती है. इस दिन भाई-बहन दोनों को यमराज और यमुना जी की पूजा करनी चाहिए और एक-दूसरे के कल्याण की कामना करनी चाहिए.

काले रंग का तिलक लगाने से बचें

भाई दूज के तिलक में कभी भी काला रंग या काजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए. यह रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. तिलक के लिए हमेशा चंदन, हल्दी, केसर या रोली का उपयोग करना शुभ होता है, क्योंकि ये पवित्रता और सौभाग्य के प्रतीक हैं.

यह भी पढ़ें: भाई दूज पर भाई विदेश या दूर शहर में है? अपनाएं ये आसान विधि, बढ़ेगा स्नेह और सौभाग्य

शाम के समय पूजा न करें

शास्त्रों के अनुसार, भाई दूज की पूजा सुबह या दोपहर के समय ही करनी चाहिए. शाम के समय पूजा करना अशुभ माना गया है क्योंकि इस दौरान यमराज की ऊर्जा अधिक प्रभावी मानी जाती है, जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. इसलिए तिलक और आरती दोपहर से पहले या मध्यान्ह के समय ही करें.

भाई दूज पर अवश्य करें ये शुभ कार्य

तिलक और आरती के बाद भाई को मिठाई खिलाना और नारियल भेंट करना शुभ होता है. भाई को भी अपनी बहन को उपहार और मिठाई देकर उसका आशीर्वाद लेना चाहिए. यमराज और यमुना जी की पूजा कर दीपदान करने से दीर्घायु और समृद्धि की प्राप्ति होती है. जरूरतमंदों को दान-पुण्य करने से पापों का नाश होता है और भाई-बहन दोनों के जीवन में सुख-शांति आती है.

