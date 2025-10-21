Advertisement
धर्म

भाई दूज पर भाई विदेश या दूर शहर में है? अपनाएं ये आसान विधि, बढ़ेगा स्नेह और सौभाग्य

Bhai Dooj 2025 Virtual Tilak: ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनसे दूर रहते हुए भी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 21, 2025, 01:30 PM IST
Bhai Dooj 2025 Virtual Tilak Niyam: भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और अटूट बंधन का प्रतीक पर्व भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु, सुख-समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं. मान्यता है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है और भोजन ग्रहण करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता. हालांकि, कई बार परिस्थितियों के कारण भाई अपनी बहन से दूर होते हैं और इस दिन उनके पास नहीं आ पाते. ऐसे में बहनों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है. 

जब भाई दूर हो, तो ऐसे करें भाई दूज की पूजा

भाई दूज के दिन बहनें प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें. इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करके एक चौकी पर पीले वस्त्र बिछाएं. अब जितने भाई दूर हैं, उतने ही गोले (सूखे गोले या सुपारी) लेकर उन्हें भाई का प्रतीक मानकर उस चौकी पर स्थापित करें.

चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं या फिर गुलाब के फूल रखकर उन पर चावल बिछा दें और गोले स्थापित करें. अब गंगाजल मिश्रित जल से उन गोलों को स्नान कराएं. इसके बाद रोली और अक्षत (चावल) से तिलक करें, पुष्प अर्पित करें और दीपक जलाएं.

यह भी पढ़ें: भाई दूज पूजा में तिलक लगाते वक्त ध्यान रखें ये दिशा, रिश्तों में आएगी मजबूती

लगाएं मिठाई का भोग और करें आरती

पूजन के बाद मिठाई का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो मिठाई स्वयं बनाएं, अन्यथा बाजार से ले सकती हैं. इसके बाद स्टील के लोटे या गिलास में जल लेकर उन गोलों को अर्पित करें और आरती उतारें. पूजा पूर्ण होने के बाद गोलों को पीले वस्त्र से ढक दें और संध्या तक उसी स्थान पर रहने दें। इसके पश्चात यमराज से प्रार्थना करें कि आपके भाई की आयु लंबी हो और वे सभी कष्टों से मुक्त रहें.

अगले दिन इन गोलों को पूजा स्थल से उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख लें. यदि संभव हो, तो इन्हें अपने भाई को भेज दें. इस प्रकार की पूजा करने से, भले ही भाई दूर हों, लेकिन बहन की श्रद्धा और प्रेम से की गई पूजा का फल उन्हें अवश्य प्राप्त होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

