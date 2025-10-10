Advertisement
धर्म

Bhai Dooj 2025: भाई दूज के इन नियमों की अनदेखी करना हो सकता है अशुभ, जानें तिलक की सही दिशा और थाली की सामग्री!

Bhai Dooj 2025 Kab Hai: भाई दूज का पर्व भाई बहन के प्यार को दर्शाता है. यह पर्व दीपावली के दो दिन बाद मनाने का विधान है. इस पर्व पर बहनें भाई को तिलक लगाती हैं और भाई बहनों को तोहफा देते हैं. आइए भाई दूज के कुछ जरूरी नियम को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:39 PM IST
Bhai Dooj 2025 Niyam
Bhai Dooj 2025 Niyam

Bhai Dooj 2025 Date: भाई दूज का पर्व यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया के रूप में भी जाना जाता है जिसे दिवाली के दो दिन बाद यानी कार्तिक अमावस्या के दो दिन बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि पर मनाया जाता है. इस साल यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा. इस दिन (Bhai Dooj 2025 Date) बहनें अपने भाई के माथे पर जब तिलक लगाती हैं तो उनकी लंबी आयु, सुख और सुरक्षा की कामना करती हैं. वहीं भाई अपनी बहन को उनकी हमेशा रक्षा का वचन देते हैं. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिशा में बैठकर तिलक लगाया जाता है और भाई दूज के किन नियमों कभी अनदेखा नहीं करें जिससे कि किसी भी तरह अशुभ प्रभावों से बचा जा सकेगा.

भाई दूज का शुभ मुहूर्त (Bhai Dooj 2025 Shubh Muhurat)
पंचांग के अनुसार 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व है और इस दिन भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 01:13 बजे से 03:28 बजे तक होगा. 

भाई दूज के नियम (Bhai Dooj 2025 Rituals)
भाई दूज का तिलक हमेशा भाई को आसन पर बैठकर ही करवाना चाहिए, जमीन पर न बैठें या खड़े न रहें.
तिलक हमेशा शुभ मुहूर्त में करें और जांच ले कि रस्म के समय भद्राकाल हो. भद्रा का अशुभ प्रभाव पड़ता है.
तिलक करते समय ध्यान रखें की बहनें अपना सिर चुनरी से ढंकें और भाई अपने सिर पर रूमाल डालें.
भाई दूज पर भाई और बहन दोनों ध्यान रखें की वे सात्विक भोजन करें.
तिलक करने के बाद बहने भाई को नारियल का गोला दें और मिठाई खिलाएं. 
वहीं भाई तिलक लगवाकर बहन को बहन को उपहार जरूर दें.

तिलक के दौरान भाई और बहन किस दिशा में बैठें? (Bhai Dooj 2025 Disha And Niyam)
भाई किस दिशा में बैठें
तिलक करवाते समय भाई का मुख उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा में होना चाहिए. इस दिशा को अति शुभ माना गया है. उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर है और वायु देव उत्तर-पश्चिम दिशा के स्वामी है. इन दिशा में जब भाई का मुख होता है भी तेजी से तरक्की होती है.

बहन का मुख
बहन जब भाई का तिलक करें तो उनका मुख उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए. इससे बहन के जीवन में सुख और सकारात्मकता बनी रहेगी.

भाई दूज की थाली में रखें ये सामग्री 
भाई दूज की रस्म के लिए तो थाली सजाने वाली हैं उसमें कुछ सामग्री को जरूर रखें. इनमें कारोली या कुमकुम, अक्षत, मिठाई, सुपारी के साथ ही सूखा नारियल और एक घी से बाती लगा दीपक जरूर रखें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

