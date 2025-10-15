Advertisement
Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर शुभ योग में करें ये खास उपाय, भाई-बहन के रिश्ते में बढ़ेगा प्रेम और सौभाग्य

Bhai Dooj 2025 Upay: पंचांग के अनुसार, इस साल भाई दूज 23 अक्टूबर को पड़ रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन किन उपायों को करने से भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम और भाग्य का बढ़ता है.

 

Oct 15, 2025
Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर शुभ योग में करें ये खास उपाय, भाई-बहन के रिश्ते में बढ़ेगा प्रेम और सौभाग्य

Bhai Dooj 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. यह पवित्र त्योहार यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा हुआ है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर, कलावा बांधकर और मिठाई खिलाकर उनके मंगल जीवन की कामना करती हैं. साथ ही भाई को नारियल भेंट करने की परंपरा भी इस दिन निभाई जाती है. कहा जाता है कि यदि इस दिन कुछ विशेष कार्य किए जाएं, तो जीवनभर सुख, समृद्धि और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानते हैं कि भाई दूज के दिन किन उपायों को करने से भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम और सौभाग्य बढ़ता है.

इस विधि से करें तिलक

भाई दूज के दिन बहनें पहले आटे से चौक बनाएं और उस पर चौकी बिछाकर अपने भाई को बैठाएं. ध्यान रखें कि भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए. शुभ मुहूर्त में भाई के माथे पर तिलक लगाएं, फिर उसके हाथ में कलावा बांधें और मिठाई खिलाएं. इसके बाद बहनें अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए भाई की सुख-समृद्धि और लंबी आयु की प्रार्थना करें.

भाई-बहन करें ये शुभ कार्य

भाई दूज के दिन भाई-बहन दोनों को सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए. विशेष रूप से यमुना नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है. यदि यह संभव न हो, तो घर पर ही यमुना माता का ध्यान करते हुए स्नान करें. ऐसा करने से यमराज और यमुना जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सौभाग्य बढ़ता है.

यमदेव का आशीर्वाद पाने का उपाय

इस दिन भाई-बहन मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन व दान देना बहुत पुण्यकारी माना गया है. इससे घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होता है. शाम के समय घर के बाहर चार बातियों वाला ‘यम दीपक’ जलाना चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में स्थिरता बनी रहती है.

नारियल भेंट करने का महत्व

भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को नारियल भेंट अवश्य करें. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन नारियल देने से भाई को अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु और सौभाग्य प्राप्त होता है. यह परंपरा भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाती है और दोनों के जीवन में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखती है.

