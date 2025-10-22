Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर बहन के घर ये 1 काम करने से मिलती है दीर्घायु, यमराज भी नहीं करते परेशान!

Bhai Dooj 2025 Important Rituals: परंपरा के अनुसार, भाई दूज के दिन भाई लोग अपनी बहन के यहां भोजन कहते हैं, यह परंपरा यम और यमुना के समय से चली आ रही है. आइए जानते हैं इसके पीछे का पौराणिक महत्व.
Trending Photos
Bhai Dooj 2025 Rituals: हिंदू धर्म में भैया दूज का पर्व भाई-बहन के पवित्र प्रेम, स्नेह और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है. यह पर्व कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन मनाया जाता है, जिसे भ्रातृ द्वितीया या यम द्वितीया भी कहा गया है. धार्मिक ग्रंथों में इसका विशेष उल्लेख मिलता है, विशेष रूप से पद्म पुराण में इसका महत्व विस्तार से बताया गया है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भाई दूज के दिन बहन के घर भोजन करने का विधान है. इस संबंध में मान्यता है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के यहां भोजन स्वीकार करता है, उसे यमराज भी परेशान नहीं करते, यानी उन्हें अकाम मृत्यु का डर नहीं सताता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इस दिन बहन के घर भोजन करना क्यों जरूरी माना गया है और इसको लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है.
यमुना और यमराज से जुड़ी है कथा
कथाओं के अनुसार, इसी दिन यमुना ने अपने भाई यमराज को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था. यमराज ने भोजन ग्रहण करने के बाद यमुना से रक्षा सूत्र बनवाया और बदले में उसे यह वरदान दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा, उसे दीर्घायु, समृद्धि और पापों से मुक्ति प्राप्त होगी. तभी से भैया दूज का यह परंपरागत उत्सव मनाया जाने लगा.
भाई दूज पर क्यों जरूरी है बहन के घर भोजन
मान्यता है कि इस दिन व्यक्ति को अपने घर में भोजन न करके, बहन के घर प्रेमपूर्वक भोजन करना चाहिए. ऐसा करने से जीवन में कल्याण, सौभाग्य और उन्नति के योग बनते हैं. भोजन के बाद बहनों को सम्मानपूर्वक भेंट, वस्त्र या आभूषण देना शुभ माना जाता है.
यह भी पढ़ें: बहनें अगर चाहती हैं भाई की लंबी उम्र और खुशहाली, तो इन भूलों से रहें कोसों दूर!
अगर अपनी बहन ना हों तो क्या करें
यदि किसी व्यक्ति की सगी बहन न हो, तो वह अपनी चचेरी, मौसेरी या किसी मित्र की बहन को बहन मानकर यह पर्व मना सकता है. पद्म पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति अपनी विवाहित बहन को वस्त्र, आभूषण या अन्य उपहार देता है, वह पूरे साल किसी विवाद या भय से मुक्त रहता है. धार्मिक मान्यता यह भी है कि जिस भाई ने भैया दूज के दिन अपनी बहन के हाथ का भोजन किया, उसे न केवल धन और यश की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके जीवन में सुख, समृद्धि और दीर्घायु भी बनी रहती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)