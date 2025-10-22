Advertisement
Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर बहनें कर लें ये अचूक उपाय, भाई पर से उतर जाएगी बुरी नजर, खुलेंगे तरक्की के रास्ते!

Bhai Dooj 2025 Remedies: भाई दूज कार्तिक शुक्ल द्वितिया को इस साल 23 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. इस पर्व पर अगर कुछ विशेष उपाय करें तो भाई और बहन के जीवन से दुखों का अंत होगा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:00 AM IST
Bhai Dooj 2025 Upay
Bhai Dooj 2025 Ke Upay: कार्तिक शुक्ल  द्वितीया तिथि पर भाई दूज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. इस पर्व को यम द्वितीया के रूप में जाना जाता है. दरअसल यह पर्व यम और उनकी बहन यमुना को समर्पित है. यह पर्व भाई बहन के स्नेह को समर्पित है. ऐसा माना जाता है कि अगर भाई दूज पर्व पर कुछ खास उपाय करें तो भाई बहन के जीवन में खुशहाली आ सकती है और स्नेह बढ़ता है.

भाई दूज के कारगर उपाय
भाई की लंबी आयु के लिए उपाय
भाई की लंबी आयु के लिए भाई दूज पर आसान उपाय करें. भाई दूज पर यमराज के नाम का दीपक जलाएं और घर के मुख्य द्वार पर रखें. ऐसा करने से भाई को यमराज लंबी आयु का वरदान देंगे. जीवन की सभी तरह की बाधाएं दूर होंगी. 

जीवन में खुशी लाने के लिए उपाय
जब भाई दूज पर भाई को तिलक करें तो एक प्रार्थना करें कि- ‘गंगा पूजा यमुना को, यामी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुने नीर बहे मेरे भाई की आयु बढ़े”. ऐसा करने से भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन में खुशियां आएंगे.

आर्थिक संकट दूर करने का उपाय
भाई के जीवन में आर्थिक तंगी चल रही हो तो भाई दूज के दिन 5 गोमती चक्र लें. इन सभी गोमती चक्र पर केसर या चंदन से श्री ह्री श्री लिखें. भाई की तिजोरी में सभी गोमती चक्र को रख दें.

भाई के लिए सुख समृद्धि का उपाय
भाई दूज के दिन भाई और बहन यम और यमुना जी की पूजा करें और यमुना स्नान करें. इससे भाई और बहन के जीवन में सुख समृद्धि आएगी. यह एक बहुत कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है. माता यमुना जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी.

भाई दूज पर कैसे करें भाई को तिलक
भाई दूज के दिन बहनें सुबह स्नान कर ईष्ट देव की पूजा करें, भगवान विष्णु या गणेश की पूजा करें. इसके बाद भाई की हथेली पर सिंदूर और चावल रखें और पान के पांच पत्ते, सुपारी रखें. धातु के रूप में चांदी का सिक्का रखें और फिर भाई के माथे पर तिलक करें. भाई की दीर्घायु के लिए मंत्रोच्चारण करें और भाई को मिठाई खिलाए. अब अंत में भाई की आरती करें. भाई अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर भोजन करें और बहन के लिए उपहार दें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Chhath Puja 2025: संतान पर छठी मइया की होगी कृपा, छठ पूजा व्रत कथा पढ़ कर करें साधना को संपन्न!

और पढ़ें- Utpanna Ekadashi 2025: इस साल कब है उत्पन्ना एकादशी? नोट करें शुभ मुहूर्त पूजा विधि और पारण का समय

