भाई दूज कब है? तारीख को लेकर भाई-बहनों में भारी कंफ्यूजन, जान लें वजह और सही समय

Bhai Dooj Date 2025: 5 दिन के दीपावली महापर्व का समापन भाईदूज से होता है. भाईदूज कार्तिक शुक्‍ल द्वितीया को मनाते हैं. इस साल दिवाली महापर्व 6 दिन का होने से भाई दूज मनाने की तारीख को लेकर लोगों में खासी उलझन है. ति‍थियों के घालमेल के कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाईदूज 22 अक्‍टूबर को मनाना शुभ रहेगा या 23 अक्‍टूबर को. आइए जानते हैं इस उलझन की वजह और सही तारीख कि आखिर भाईदूज कब है या कब मनाना उचित है.

भाई दूज 2025 तिथि

पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर को रात 8 बजकर 17 मिनट पर शुरू हो रही है और 23 अक्टूबर को रात 10 बजकर 47 पर समाप्‍त होगी. चूंकि भाईदूज पर्व सुबह या दोपहर को मनाना ही शुभ होता है. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भाईदूज का पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जाना शास्त्र सम्मत होगा.

भाई दूज का शुभ मुहूर्त

23 अक्‍टूबर को भाईदूज मनाने के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 5 मिनट से 2 बजकर 54 मिनट तक रहेगा. इसी समय में भाईदूज की पूजा करना सर्वोत्‍तम रहेगा. 23 अक्‍टूबर को भाईदूज का टीका लगाने के लिए 12 बजकर 05 से 1 बजकर 30 मिनट तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं 1 बजकर 30 मिनट से 2 बजकर 54 मिनट तक अमृत चौघड़िया होगा. अमृत चौघड़िया में भाईदूज मनाना और बहन के हाथों से अन्न-जल लेना भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करेगा और भाई की अकाल मृत्‍यु का भय टालेगा.

दरअसल, मान्‍यता है कि जो व्‍यक्ति भाईदूज के दिन अपनी बहन के घर जाकर बहन से टीका लगवाता है और उसके हाथ से बना भोजन ग्रहण करता है, उसे अकाल मृत्‍यु का खतरा नहीं रहता है. इसके पीछे एक कथा है कि यमराज ने द्वितीया तिथि के दिन अपनी बहन यमुना के घर भोजन किया था और यह वरदान दिया था कि जो भाई दूज के दिन बहन के घर जाएंगे और भोजन करेंगे उसकी अकाल मृत्‍यु नहीं होगी.

