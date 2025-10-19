Advertisement
Bhai Dooj 2025: भाई दूज पूजा में तिलक लगाते वक्त ध्यान रखें ये दिशा, रिश्तों में आएगी मजबूती

Bhai Dooj 2025 Tilak Tips: भाई दूज पर तिलक लगाते वक्त दिशा दिशा का विशेष ख्याल रखा जाता है. आइए जानते हैं कि इस दिन तिलक लगाते वक्त किस दिशा में मुंह होना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:00 PM IST
Bhai Dooj Tilak 2025 Vastu Tips: भाई दूज का पर्व हर भाई-बहन के लिए खास होता है. यह त्योहार रिश्तों की मिठास और अपनापन दर्शाता है, जो समय के साथ और गहरा होता जाता है. दीवाली के कुछ दिन बाद मनाया जाने वाला यह दिन बहनों के लिए अपने भाई की लंबी उम्र, तरक्की और खुशहाली की कामना करने का अवसर होता है. इस दिन बहनें भाई को तिलक लगाकर उसकी आरती करती हैं और स्वादिष्ट व्यंजन खिलाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार तिलक लगाते समय बैठने की दिशा का भी बहुत महत्व है? भाई की बैठने की दिशा उसके जीवन और रिश्तों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है.

भाई को तिलक लगाते समय कौन-सी दिशा में बैठना चाहिए

उत्तर दिशा- धन और अवसरों की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में तिलक करने से भाई के करियर और आर्थिक जीवन में स्थिरता आती है.

पूर्व दिशा- ज्ञान, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख करके तिलक करने से रिश्तों में समझ और प्यार बढ़ता है.

यदि घर में जगह की कमी हो या दिशा को लेकर भ्रम हो, तो मोबाइल कम्पास की मदद से सही दिशा पता की जा सकती है.

बहन को किस दिशा में बैठना चाहिए

जब भाई उत्तर या पूर्व की ओर मुख करे, तो बहन को दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए. इससे एनर्जी का संतुलन बना रहता है और तिलक विधि पूरी तरह शुभ मानी जाती है.

तिलक में कौन-सा रंग शुभ होता है

भाई दूज पर रोली (लाल रंग) का तिलक सबसे शुभ माना गया है. लाल रंग ऊर्जा, साहस और प्रेम का प्रतीक है. चाहें तो थोड़ा चावल मिलाकर अक्षत तिलक भी लगाया जा सकता है. ऐसा तिलक भाई के जीवन में स्थिरता और प्रगति लाने वाला माना जाता है.

तिलक करते समय क्या बोलें

तिलक करते समय मन में शुभ विचार और आशीर्वाद रखना बहुत जरूरी है. भाई की लंबी उम्र, तरक्की और सुख-शांति की प्रार्थना करें। मन ही मन “सौभाग्यवती भव” या “आयुष्मान भव” जैसे शब्द बोलना लाभकारी होता है.

भाई की गोद में क्या रखें

कई घरों में तिलक के समय भाई की गोद में पान का पत्ता, सुपारी या नारियल रखा जाता है. वास्तु के अनुसार, ये चीजें सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं. यह भाई-बहन के रिश्ते में मधुरता बनाए रखती हैं.

यह भी पढ़ें: भाई दूज पर शुभ योग में करें ये खास उपाय, भाई-बहन के रिश्ते में बढ़ेगा प्रेम और सौभाग्य

तिलक के बाद दिशा न बदलें

तिलक के बाद भाई को थोड़ी देर उसी दिशा में बैठने दें. इससे उस दिशा की पॉजिटिव एनर्जी पूरी तरह ग्रहण होती है. इसके बाद बहन भाई को मिठाई खिलाए और आरती करें.

किन दिशाओं से बचें

तिलक करते समय भाई को दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) या पश्चिम-दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं करना चाहिए.ये दिशाएं बाधा और भारीपन का संकेत देती हैं. ऐसी दिशा में तिलक करने से मन में उदासी या झगड़े की संभावना बढ़ सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Bhai Dooj 2025

