आज भाई दूज पर तिलक करने के लिए मिलेगा बस इतनी देर का शुभ मुहूर्त, ना करें ये गलतियां

Bhai Dooj 2025 Shubh Muhurt: दिवाली महापर्व का समापन भाईदूज से होता है. कार्तिक अमावस्‍या की रात को दिवाली मनाने के बाद अगले दिन कर्तिक शुक्‍ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और फिर उसके बाद द्वितीया तिथि को भाई दूज पर्व मनाते हैं. भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं. इसके लिए भाई अपनी बहन के घर आते हैं, तिलक लगवाकर बहन का आशीर्वाद लेते हैं, उसे भेंट देते हैं और उसके घर भोजन करते हैं. मान्‍यता है कि भाईदूज के दिन बहन के घर भोजन करने से अकाल मृत्‍यु का भय नहीं रहता है. जानिए आज 23 अक्‍टूबर 2025, गुरुवार को भाईदूज पर तिलक लगाने के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब तक है.

भाई दूज पर तिलक लगाने का समय

हिंदू पंचांग के मुताबिक, कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर रात 8 बजकर 16 मिनट से 23 अक्टूबर की रात 10 बजकर 46 मिनट तक है. इसलिए उदयातिथि के आधार पर भाईदूज 23 अक्‍टूबर को मनाई जा रही है. आज भाई को तिलक लगाने के लिए 4 शुभ मुहूर्त हैं.

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक

श्रेष्ठ मुहूर्त: दोपहर 1:13 बजे से दोपहर 3:28 बजे

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:58 बजे से दोपहर 2:43 बजे तक

गोधूली मुहूर्त: शाम 05.43 बजे से शाम 06.09 बजे तक

भाई दूज के दिन ना करें ये गलतियां

- भाई दूज का तिलक दोपहर तक लगाना ही शुभ होता है. गल‍ती से भी शाम या रात को भाई को तिलक ना लगाएं. शाम को यमराज प्रभावी रहते हैं, जिससे पूजा का फल नहीं मिलता.

- भाई को केसर, चंदन, हल्‍दी, कुमकुम, अक्षत से ही तिलक लगाएं. काजल इत्‍यादि का उपयोग ना करें.

- तिलक लगाते समय भाई का मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो. दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है.

