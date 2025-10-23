Advertisement
trendingNow12971830
Hindi Newsधर्म

आज भाई दूज पर तिलक करने के लिए मिलेगा बस इतनी देर का शुभ मुहूर्त, ना करें ये गलतियां

Bhai Dooj Tilak Time 2025: आज 23 अक्‍टूबर को भाईदूज मनाया जा रहा है. भाईदूज कार्तिक शुक्‍ल द्वितीया तिथि दोपहर को ही समाप्‍त हो जाएगी, लिहाजा भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने के लिए कुछ ही देर का समय मिलेगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 23, 2025, 06:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आज भाई दूज पर तिलक करने के लिए मिलेगा बस इतनी देर का शुभ मुहूर्त, ना करें ये गलतियां

Bhai Dooj 2025 Shubh Muhurt: दिवाली महापर्व का समापन भाईदूज से होता है. कार्तिक अमावस्‍या की रात को दिवाली मनाने के बाद अगले दिन कर्तिक शुक्‍ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और फिर उसके बाद द्वितीया तिथि को भाई दूज पर्व मनाते हैं. भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं. इसके लिए भाई अपनी बहन के घर आते हैं, तिलक लगवाकर बहन का आशीर्वाद लेते हैं, उसे भेंट देते हैं और उसके घर भोजन करते हैं. मान्‍यता है कि भाईदूज के दिन बहन के घर भोजन करने से अकाल मृत्‍यु का भय नहीं रहता है. जानिए आज 23 अक्‍टूबर 2025, गुरुवार को भाईदूज पर तिलक लगाने के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब तक है. 

यह भी पढ़ें: 2 महीने के अंदर 3 राशि वालों को मिलेगी नई नौकरी, मालव्‍य राजयोग देगा तगड़ा पैसा और लग्‍जरी लाइफ

भाई दूज पर तिलक लगाने का समय 

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू पंचांग के मुताबिक, कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर रात 8 बजकर 16 मिनट से 23 अक्टूबर की रात 10 बजकर 46 मिनट तक है. इसलिए उदयातिथि के आधार पर भाईदूज 23 अक्‍टूबर को मनाई जा रही है. आज भाई को तिलक लगाने के लिए 4 शुभ मुहूर्त हैं.  
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक
श्रेष्ठ मुहूर्त: दोपहर 1:13 बजे से दोपहर 3:28 बजे
विजय मुहूर्त: दोपहर 1:58 बजे से दोपहर 2:43 बजे तक
गोधूली मुहूर्त: शाम 05.43 बजे से शाम 06.09 बजे तक

यह भी पढ़ें: सबसे ज्‍यादा धोखेबाज होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, आस्‍तीन के सांप की तरह डंसते हैं

भाई दूज के दिन ना करें ये गलतियां 

- भाई दूज का तिलक दोपहर तक लगाना ही शुभ होता है. गल‍ती से भी शाम या रात को भाई को तिलक ना लगाएं. शाम को यमराज प्रभावी रहते हैं, जिससे पूजा का फल नहीं मिलता. 

- भाई को केसर, चंदन, हल्‍दी, कुमकुम, अक्षत से ही तिलक लगाएं. काजल इत्‍यादि का उपयोग ना करें. 

- तिलक लगाते समय भाई का मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो. दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है. 

यह भी पढ़ें: बाबा वेंगा की ये भविष्‍यवाणी सुनकर नाचने लगेंगे 5 राशि वाले लोग, साल 2026 में होने वाले हैं मालामाल, खरीदनी पड़ जाएगी नोट गिनने की मशीन

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Bhai Dooj 2025

Trending news

अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
IMD
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
DNA
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
DNA
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
DNA
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
गिरिराज स‍िंह के 'नमक हराम' वाले बयान पर फूटा CM उमर का गुस्सा, कर दी ये डिमांड
Jammu and Kashmir
गिरिराज स‍िंह के 'नमक हराम' वाले बयान पर फूटा CM उमर का गुस्सा, कर दी ये डिमांड
चाची को बर्थडे विश करने पहुंचे उद्धव, दुश्मनी भुला राज को क्यों दे रहे इतनी तवज्जो?
uddhav thackeray
चाची को बर्थडे विश करने पहुंचे उद्धव, दुश्मनी भुला राज को क्यों दे रहे इतनी तवज्जो?
बांग्लादेश में चुनाव से पहले Army Vs Court... हसीना के करीबी 15 अधिकारी गिरफ्तार
bangladesh
बांग्लादेश में चुनाव से पहले Army Vs Court... हसीना के करीबी 15 अधिकारी गिरफ्तार
अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
crime news
अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
indigo flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
diwali 2025
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत