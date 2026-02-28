Sankashti Chaturthi 2026: कब रखा जाएगा भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत, जानें डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Advertisement
Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत 06 मार्च को रखा जाएगा. आइए जानते हैं भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत के लिए शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और पूजन विधि क्या है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:48 PM IST
Sankashti Chaturthi 2026: हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है. शास्त्रों के मुताबिक, भगवान गणेश की उपासना के लिए संकष्टी चतुर्थी का दिन बेहद खास होता है. सनातन धर्म में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को 'भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी' के नाम से जाना जाता है. 'भालचंद्र' का अर्थ है जिनके मस्तक पर चंद्र देव सुशोभित हैं. पौराणइक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं और सुख-समृद्धि का आगमन होता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत 6 मार्च को रखा जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार के भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत के लिए शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है.

भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 06 मार्च 2026 को शाम 07 बजकर 53 मिनट से होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 7 मार्च 2026 को शाम 7 बजकर 17 मिनट पर होगी. शास्त्रों के अनुसार, अगर दो दिन चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी होती है, तो पहले दिन को व्रत के लिए चुना जाता है. पंचांग के अनुसार, 6 मार्च 2026 को चंद्रोदय का समय रात 9 बजकर 31 मिनट है. ऐसे में इस साल भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत 06 मार्च को ही रखा जाएगा.

भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 2026 पूजा विधि

भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि दैनिक कर्म से निवृत्त हो जाएं और लाल या पीले रंग के साफ कपडे़ पहने. इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. इतना करने के बाद गणपति के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक और सुगंधित धूप जलाएं. ऐसा करने के बाद गणपति बप्पा को गंगाजल से स्नान कराएं. इसके बाद उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं, अक्षत, पीले फूल और उनकी प्रिय दूर्वा घास अर्पित करें. 

यह भी पढ़ें: होली पर चंद्र ग्रहण का साया, जानें सूतक काल से लेकर गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी काम

भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 2026 भोग और मंत्र 

गणेश जी को मोदक या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं. आप चाहें तो उन्हे मौसम के अनुकूल फल भी चढ़ा सकते हैं. अब, एकाग्र मन से "ॐ भालचंद्राय नमः" इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सनें या उसका पाठ करें. पूजन के अंत में कपूर से गणेश जी की आरती उतारें. इसके अलावा रात में चंद्रमा निकलने के बाद जल में दूध और अक्षत मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें. इसके बाद व्रत का पारण करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

