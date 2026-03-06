Advertisement
Hindi Newsधर्मभालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पर इन उपायों को कर गणेश जी को करें प्रसन्न, शारीरिक कष्टों से मिलेगी मुक्ति और बढ़ेगा आत्मविश्वास

भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पर इन उपायों को कर गणेश जी को करें प्रसन्न, शारीरिक कष्टों से मिलेगी मुक्ति और बढ़ेगा आत्मविश्वास

Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026 Kab Hai: शभालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो जीवन की बाधाओं से पार पाया जा सकता है. शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 06, 2026, 07:17 AM IST
Sankashti Chaturthi Upay
Sankashti Chaturthi Upay

Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026 Upay: शभालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है. चैत्र माह की कृष्ण चतुर्थी तिथि पर गणेश जी के निमित्त शभालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है. इस दिन गणेश जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्त होती है. चैत्र महीने में मासिक संकष्टी चतुर्थी व्रत 6 मार्च 2026 को रखा जा रहा है. आइए जानें इस व्रत पर भगवान गणेश से जुड़े कौन से उपाय करें जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके और बुद्धि बढ़ सके.

शभालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत पर करें ये उपाय 
नौकरी की तलाश करने वालों को शभालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन स्नान आदि कर घी में बेसन भूनकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलानी चाहिए और इस भोग को गणेश जी को अर्पित करना चाहिए. श्री गणेश जी की मूर्ति की तीन बार परिक्रमा करें. जल्द ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

दांपत्य जीवन के लिए उपाय
दांपत्य जीवन में सुख की वृद्धि के लिए शभालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करें और तिल से हवन करें. हवन में सफेद तिलों की 108 आहुति दें. दांपत्य जीवन सुखमय होगा.

सफलता पाने के लिए उपाय
काम में मेहनत के बाद भी सफलता न मिल रही हो तो गणेश जी के मंत्र का 11 बार जाप करें. मंत्र है- “गं गणपतये नमः” फूल चढ़ाएं. इससे जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और काम बनने लगते हैं.

अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपाय
परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य हमेश खराब रहता है तो शभालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन 3 गोमती चक्र, 11 नागकेशर के जोड़े व 7 कौड़ियां लें और सफेद कपड़े में बांधकर इसकी पोटली बना लें. अब बीमार व्यक्ति के सिर से इसे 6 बार क्लॉक और एक बार एंटी क्लॉक वाइज वार दें. इस पोटली को गणेश जी के मंदिर में चढ़ा आएं. परिणाम जल्द दिखेगा.

बुद्धि, प्यार, पैसा और यश 
बुद्धि, प्यार, पैसा और यश की प्राप्ति करनी है तो संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी के मंत्र का 51 बार जाप करें. मंत्र है- “हस्तिपिशचिलिखे स्वाहा”.

करियर में सफलता
करियर में सफलता चाहिए तो संकष्टी चतुर्थी पर स्नान आदि कर एक लोटा जल में दूर्वा डालकर भगवान गणेश के सामने रखें. अब विधि विधान से गणेश जी की पूजा करें और फिर चन्द्रोदय होने पर उसी लोटे के पानी से चंद्रमा को अर्घ्य दें. करियर में तरक्की होगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

