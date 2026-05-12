यहीं हुआ था द्वापर युग का अंत! सोमनाथ से बस 5 मिनट दूर है वो स्थान जहां श्री कृष्ण ने ली थी अंतिम सांस; देखें भालका तीर्थ का इतिहास

Bhalka Tirth History: भालका तीर्थ गुजरात के सोमनाथ के पास स्थित एक बेहद पवित्र और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है. हिंदू धर्म में इस जगह का खास महत्व माना जाता है. मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला पूरी की थी और देह त्यागी थी. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं. शांत वातावरण और धार्मिक आस्था की वजह से यह जगह लोगों को आध्यात्मिक सुकून का एहसास करवाती है.

पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे. उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण की आंख समझ लिया और तीर चला दिया. जब शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह घबरा गया. इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और अपनी लीला समाप्त कर दी. कहा जाता है कि इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम भालका तीर्थ पड़ा. हिंदू धर्म में इस घटना को द्वापर युग के अंत से भी जोड़कर देखा जाता है.

हरियाली और शांत माहौल

भालका तीर्थ सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी काफी खास माना जाता है. यहां बना मंदिर बेहद सुंदर और शांत वातावरण में स्थित है. मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है, जिसमें उन्हें विश्राम करते हुए दिखाया गया है. श्रद्धालु यहां आकर पूजा-अर्चना करते हैं और भगवान कृष्ण के अंतिम क्षणों को याद करते हैं. मंदिर के आसपास हरियाली और शांत माहौल लोगों को काफी आकर्षित करता है.

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सोमनाथ मंदिर से भी है संबंध

इस तीर्थ का संबंध सोमनाथ मंदिर से भी गहराई से जुड़ा हुआ है. माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागने के बाद इसी क्षेत्र से वैकुंठ गमन किया था. इसी वजह से सोमनाथ आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु भालका तीर्थ के दर्शन भी जरूर करते हैं. यहां कई साधु-संत ध्यान और पूजा करते दिखाई देते हैं. सुबह और शाम की आरती के समय यहां का माहौल बेहद भक्तिमय हो जाता है.

कैसे जाएं भालका तीर्थ?

अगर आप भालका तीर्थ घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले गुजरात के सोमनाथ या वेरावल पहुंचना होगा. यह तीर्थ सोमनाथ मंदिर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है. वहीं राजकोट और दीव एयरपोर्ट से भी यहां पहुंचने की सुविधा मिल जाती है. अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम काफी सुहावना रहता है.