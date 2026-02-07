Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी पर घर में लगाएं ये 1 चीज, सूर्य की तरह चमक उठेगी किस्म्मत, होगा लाभ

Advertisement
Bhanu Saptami 2026 Surya Yantra Upay: इस साल भानु सप्तमी 8 फरवरी को पड़ रही है. इस दिन रविवार का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है. ऐसे में इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय आपकी किस्मत चमका सकते हैं. आइए जानते हैं कि भानु सप्तमी के दिन किस 1 चीज को घर में लगाने के सुख-समृद्धि और धन में वृद्धि होगी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 07, 2026, 05:06 PM IST
Bhanu Saptami 2026 Special Upay: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा और आत्मा का कारक माना गया है. धार्मिक परंपरा और हिंदू पंचांग के अनुसार, साल में कुछ अवसर ऐसे होते हैं, जब सूर्य देव की उपासना किसी वरदान से कम साबित नहीं होती है. भानु सप्तमी भी सूर्य को समर्पित एक ऐसा व्रत है, जिसका विधि-विधान से पालन करने पर जीवन में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव आते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भानु सप्तमी 8 फरवरी, रविवार को मनाई जाएगी. चूंकि, रविवार सूर्य को समर्पित दिन है, ऐसे मे इस दिन भानु सप्तमी का संयोग बेहद फलदायक साबित होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि भनु सप्तमी के दिन घर में किस एक चीज को लगाने से सूर्य की असीम कृपा प्राप्त होगी. 

सूर्य यंत्र की करें स्थापना 

इस साल भानु सप्तमी 8 फरवरी को मनाई जाएगी. ऐसे में इस दिन सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा स्थान पर तांबे के सूर्य यंत्र की स्थापना करें. इसके बाद इस यंत्र का गंगाजल और कच्चे दूध से अभिषेक करें. यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं और "ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे यंत्र सिद्ध हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

मान-सम्मान और पदोन्नति के लिए उपाय

अगर नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है या कार्यस्थल पर अधिकारी से अनबन रहती है, तो भानु सप्तमी के दिन एक छोटा तांबे का सूर्य यंत्र अपने कार्यस्थल की डेस्क पर या अपनी जेब/वॉलेट में रखें. इस दिन सूर्य यंत्र को धूप दिखाकर अपने माथे से लगाएं. यह उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और समाज में आपको खूब सम्मान दिलाएगा.

सूर्य यंत्र के विशेष उपाय

भानु सप्तमी की सुबह एक तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, और लाल फूल डालें. लोटे के ऊपर सूर्य यंत्र को स्पर्श कराएं और फिर उस जल को सूर्य देव को अर्घ्य के रूप में अर्पित करें. ऐसा करने से सूर्य यंत्र की ऊर्जा जल के जरिए सीधे आपके चक्रों को प्रभावित करती है, जिससे आंखों की रोशनी और चर्म रोगों में लाभ मिलता है.

घर के मुख्य द्वार पर लगाएं सूर्य यंत्र

वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए भानु सप्तमी के दिन घर के मुख्य द्वार के ऊपरी हिस्से पर (बाहर की तरफ) तांबे का सूर्य यंत्र या सूर्य का चित्र लगाएं. रविवार और सप्तमी के इस दुर्लभ संयोग पर लगाया गया यह यंत्र घर में नकारात्मक शक्तियों के प्रवेश को रोकेगा और परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बिठाने में मदद करेगा. 

दरिद्रता दूर करने के लिए करें ये काम 

आर्थिक तंगी से जूझ रहे जातकों को भानु सप्तमी के दिन सूर्य यंत्र पर केसर मिले हुए जल से अभिषेक करना चाहिए. अभिषेक के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़कें. यह उपाय लक्ष्मी जी के आगमन के लिए खास माना जाता है. इसके अलावा इस उपाय से सूर्य देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Bhanu Saptami 2026

