Bhanu Saptami 2026: अगर जॉब-बिजनेस में चाहते हैं न रुके तरक्की, तो भानु सप्तमी पर ना करें 5 काम

Bhanu Saptami 2026 Vrat Puja Niyam: पंचांग के मुताबिक, 7 जून 2026 को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पड़ रही है और उस दिन रविवार का भी विशेष संयोग बन रहा है. ऐसे में इस दिन भानु सप्तमी मनाई जाएगी. भानु सप्तमी प्रत्यक्ष देव भगवान भास्कर को समर्पित होती है. इसलिए इस दिन उनकी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर विधिपूर्वक उगते हुए सूर्य को जल देने से नौकरी और व्यापार से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य नहीं करने चाहिए.

भानु सप्तमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए

शास्त्रों के अनुसार, जो लोग भानु सप्तमी पर व्रत रखते हैं, उन्हें इस दिन किसी भी रूप से में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से व्रत भंग का दोष लगता है. इसके अलावा दिन में सोने से भी परहेज करना चाहिए. इतना ही नहीं, इस दिन नॉनवेज, शराब इत्यादि तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.

पुरुषोत्तम मास की भानु सप्तमी के दिन काले कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल नहीं देना चाहिए. शास्त्रों में काले रंग को शनि से जोड़कर देखा गया है और सूर्य-शनि में शत्रुता का भाव रहता है. यही वजह है कि इस दिन काला वस्त्र पहनकर सूर्य को जल नहीं दिया जाता.

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भानु सप्तमी के दिन सूर्य को जल अर्पित करने के लिए सही समय का चुनाव करना चाहिए. ऐसे में इस दिन सूरज डूबने के बाद जल चढ़ाने से बचना चाहिए. सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से पहले तक ही जल सूर्य देव को जल चढ़ाने का विधान है. इसके अलावा इस दिन लोहे या स्टील के पात्रों से सूर्य देव को जल अर्पित करने से बचना चाहिए.

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भानु सप्तमी पर बिना स्नान किए या गंदे वस्त्र पहनकर सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए. इसके अलावा इस दिन परिवार के बड़े सदस्य विशेष तौर पर पिता का निरादर नहीं करना चाहिए. ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक माना गया है. इसलिए कहा जाता है कि जो लोग पिता से मधुर संबंध रखते हैं, उन्हें सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

ज्येष्ठ मास की भानु सप्तमी के दिन व्रत रखने वालों को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से व्रत भंग हो जाता है. इसके अलावा इस दिन किसी के भी प्रति मन में गंदे विचार नहीं लाना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)