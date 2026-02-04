Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी पर करें सूर्य देव से जुड़े ये 5 काम, जॉब में होगी तरक्की और व्यापार बढ़ेगा दिन-रात

Advertisement
Bhanu Saptami 2026 Upay: वैदिक ज्योतिष और हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है. उनकी कृपा पाने के लिए भानु सप्तमी का दिन बेहद शुभ माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल भानु सप्तमी पर सूर्य देव से जुड़े किन 5 उपायों को करने से नौकरी-व्यापार में तरक्की होगी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:49 PM IST
Bhanu Saptami 2026: हिंदू कैलेंडर के मुताबिक फाल्गुन का महीना शुरू हो चुका है. इस महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का विशेष महत्व है. ऐसा इसलिए क्योंकि परंपरा अनुसार फाल्गुन कृष्ण की सप्तमी तिथि को भानु सप्तमी तिथि मनाई जाती है. यह तिथि सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष शुभ मानी गई है. मान्यतानुसार, इस दिन लोग सूर्य देव की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और उनसे सुख-समृद्धि और ऐश्वर्य की कामना करते हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, किसी भी नौकरी या व्यापार में तरक्की के लिए कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बेहद जरूरी है. सूर्य देव की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति ना तो जॉब में अप्रत्याशित उन्नति कर सकता है और न ही बिजनेस में आर्थिक संवृद्धि पाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल भानु सप्तमी पर सूर्य से जुड़े किन 5 विशेष उपायों को करने से नौकरी और व्यापार में दिन-रात तरक्की होगी.  

भानु सप्तमी पर करें ये विशेष उपाय

सूर्यदेव को अर्घ्य- शास्त्रों में भानु सप्तमी के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष विधान बताया गया है. इस दिन उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी माना गया है. ऐसे में इस दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. ध्यान रहे कि तांबे के लोटे में लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन, अक्षत (चावल), लाल पुष्प और थोड़ा गुड़ मिला लें. इसके बाद जल अर्पित करते समय “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है. 

लाल वस्तुओं दान- सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए दान कर्म विशेष माना गया है. ऐसे में इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन और गुड़ का दान करें. यह उपाय सोए हुए भाग्य को जगाता है और समाज में प्रतिष्ठा बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करता है.

सप्त धान्य का दान- भानु सप्तमी के दिन सात प्रकार के अनाज के दान का विधान है. इस दान को सप्त धान्य दान कहा गया है. इस दान में 7 प्रकार के अनाज जैसे- गेहूं, चना, मूंग, उड़द, तिल, चावल और जौ का दान किया जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली का सूर्य मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति को तरक्की मिलती है.

गौ सेवा से आएगी सुख-समृद्धि- सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है. सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए गाय को गुड़ और आटे से बनी रोटी खिलानी चाहिए. ऐसा करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं. इसलिए अगर संभव हो तो इस दिन गौ सेवा जरूर करें.

सूर्य की कृपा के लिए विशेष उपाय- मानसिक शांति और इच्छाशक्ति को मजबूत करने के लिए सूर्य मंत्रों का जाप रामबाण है. इसके अलावा इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है. कहा जाता है कि इसके पाठ से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और सेहत अच्छी रहती है. इसके अलावा इस दिन सूर्य के मंत्र- “ॐ आदित्याय नमः” का जाप करना भी फायदेमंद होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

