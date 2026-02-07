Advertisement
trendingNow13101126
Hindi Newsधर्मBhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी पर इस विधि से करें सूर्य देव की पूजा, आध्यात्मिक आभा में आएगा निखार, जानें शुभ मुहूर्त

Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी पर इस विधि से करें सूर्य देव की पूजा, आध्यात्मिक आभा में आएगा निखार, जानें शुभ मुहूर्त

भानु सप्तमी 2026 सूर्य पूजा विधि: भगवान सूर्य देव को समर्पित पर्व भानु सप्तमी फरवरी में 8 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा. आइए जानें भानु सप्तमी पर सूर्यदेव की पूजा किसी विधि से करें. इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 07, 2026, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bhanu Saptami 2026
Bhanu Saptami 2026

Bhanu Saptami 2026 Surya Dev Puja: हिंदू धर्म में सूर्यदेव केवल ग्रहों के राजा नहीं हैं बल्कि सूर्य देव को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है. रविवार का दिन तो सूर्य देव को समर्पित है लेकिन जब रविवार के दिन भानु सप्तमी का पर्व आता है तो सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. इस शुभ मौके पर व्रत रखने और सूर्यदेव की पूजा आराधना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं. फाल्‍गुन कृष्‍ण सप्‍तमी तिथि पर भानु सप्‍तमी पर्व मनाया जाता है. पंचांग के मुताबिक, 8 फरवरी 2026, रविवार के दिन भानु सप्तमी है. रविवार को सूर्य देव की पूजा करना शुभ होता है इसके साथ ही भानु सप्तमी पड़ने से दिन और शुभ हो जाता है. भानु सप्तमी पर भगवान सूर्य की किस विधि से पूजा करें और क्या शुभ मुहूर्त है आइए जानें.

भानु सप्तमी पर सूर्यदेव की पूजा करें
भानु सप्तमी के पवित्र दिन पर सूर्यदेव की उपासना करने का विधान है. 
इस दिन सुबह उठें और पवित्र नदी में स्नान करें. लाल या केसरिया रंग का वस्त्र धारण करें. 
अब सूर्य देव को विशेष अर्घ्य दें. इसके लिए तांबे का लोटा लें और उसमें रोली व लाल फूल डालें.
जल का अर्घ्य देते समय ॐ घृणि सूर्याय नम: मंत्र का सच्चे मन से जाप करें.
अर्घ्य देते समय जल की धारा को देखें और इसके बाद हाथ सूर्य देव को प्रणाम करें.

भानु सप्तमी पर सूर्य पूजा और अर्घ्य देने का लाभ
भानु सप्तमी पर सूर्य पूजा और अर्घ्य देने से सेहत में सुधार, करियर में सफलता और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है. मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक आभा में निखार आता है. सूर्यदेव की पूजा जो भी व्यक्ति करते हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और पापों से मु्क्ति मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

भानु सप्तमी 2026 पर शुभ तिथि और समय
भानु सप्तमी 2026 की सप्तमी तिथि 8 फरवरी 2026, रविवार को है और तिथि का समापन शाम को 05.43 बजे, 8 फरवरी 2026 को हो रहा है. 8 फरवरी को सू्र्यादय सुबह के 7:06 बजे और सूर्यास्त शाम के 5:55 बजे होगा.

भानु सप्तमी 2026 शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 बजे से लेकर सुबह 6:31 बजे तक
अमृत काल शाम 07:18 बजे से लेकर रात 09:04 बजे तक 
अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 बजे से लेकर 12:57 बजे तक 
रवि योग सुबह 7:05 से लेकर 5:02 बजे तक, 9 फरवरी 2026

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Ketu Gochar 2026: केतु का मघा नक्षत्र के तृतीय पद में गोचर, दो महीने तक 4 राशिवाले खूब धन कमाएंगे धन, मन होगा शांत!

और पढ़ें- रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर से मई के बाद 4 राशि के जातकों के शुरू होंगे अच्छे दिन, मेहनत से कमाएंगे अथाह धन!

और पढ़ें- Pauranik Katha: भयानक श्राप से श्री विहीन हो गया स्वर्ग, फिर कैसे धन की देवी लक्ष्मी हुईं उत्पन्न और कौन हैं उनके माता पिता व भाई

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Bhanu Saptami 2026

Trending news

CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
Omar Abdullah
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
jammu kashmir news
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
Multani Bakery
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
late Snowfall
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज
mp jairam ramesh
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज
BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
Who is Ritu Tawde
BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
micro observers
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
Maharashtra news
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार
Mumbai Mayoral Election
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा
PM Modi
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा