Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी पर इस विधि से करें सूर्य देव की पूजा, आध्यात्मिक आभा में आएगा निखार, जानें शुभ मुहूर्त

भानु सप्तमी 2026 सूर्य पूजा विधि: भगवान सूर्य देव को समर्पित पर्व भानु सप्तमी फरवरी में 8 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा. आइए जानें भानु सप्तमी पर सूर्यदेव की पूजा किसी विधि से करें. इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है.
Bhanu Saptami 2026 Surya Dev Puja: हिंदू धर्म में सूर्यदेव केवल ग्रहों के राजा नहीं हैं बल्कि सूर्य देव को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है. रविवार का दिन तो सूर्य देव को समर्पित है लेकिन जब रविवार के दिन भानु सप्तमी का पर्व आता है तो सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. इस शुभ मौके पर व्रत रखने और सूर्यदेव की पूजा आराधना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं. फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तिथि पर भानु सप्तमी पर्व मनाया जाता है. पंचांग के मुताबिक, 8 फरवरी 2026, रविवार के दिन भानु सप्तमी है. रविवार को सूर्य देव की पूजा करना शुभ होता है इसके साथ ही भानु सप्तमी पड़ने से दिन और शुभ हो जाता है. भानु सप्तमी पर भगवान सूर्य की किस विधि से पूजा करें और क्या शुभ मुहूर्त है आइए जानें.
भानु सप्तमी पर सूर्यदेव की पूजा करें
भानु सप्तमी के पवित्र दिन पर सूर्यदेव की उपासना करने का विधान है.
इस दिन सुबह उठें और पवित्र नदी में स्नान करें. लाल या केसरिया रंग का वस्त्र धारण करें.
अब सूर्य देव को विशेष अर्घ्य दें. इसके लिए तांबे का लोटा लें और उसमें रोली व लाल फूल डालें.
जल का अर्घ्य देते समय ॐ घृणि सूर्याय नम: मंत्र का सच्चे मन से जाप करें.
अर्घ्य देते समय जल की धारा को देखें और इसके बाद हाथ सूर्य देव को प्रणाम करें.
भानु सप्तमी पर सूर्य पूजा और अर्घ्य देने का लाभ
भानु सप्तमी पर सूर्य पूजा और अर्घ्य देने से सेहत में सुधार, करियर में सफलता और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है. मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक आभा में निखार आता है. सूर्यदेव की पूजा जो भी व्यक्ति करते हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और पापों से मु्क्ति मिलती है.
भानु सप्तमी 2026 पर शुभ तिथि और समय
भानु सप्तमी 2026 की सप्तमी तिथि 8 फरवरी 2026, रविवार को है और तिथि का समापन शाम को 05.43 बजे, 8 फरवरी 2026 को हो रहा है. 8 फरवरी को सू्र्यादय सुबह के 7:06 बजे और सूर्यास्त शाम के 5:55 बजे होगा.
भानु सप्तमी 2026 शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 बजे से लेकर सुबह 6:31 बजे तक
अमृत काल शाम 07:18 बजे से लेकर रात 09:04 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 बजे से लेकर 12:57 बजे तक
रवि योग सुबह 7:05 से लेकर 5:02 बजे तक, 9 फरवरी 2026
