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Hindi Newsधर्मBhanu Saptami 2026: पुरुषोत्तम मास की भानु सप्तमी पर कर लें 5 आसान काम, करियर और सेहत में होंगे ये फायदे

Bhanu Saptami 2026: पुरुषोत्तम मास की भानु सप्तमी पर कर लें 5 आसान काम, करियर और सेहत में होंगे ये फायदे

Purushottam Maas Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी का व्रत सूर्य देव की कृपा पाने के लिए बेहद खास माना गया है. पंचांग की गणना के अनुसार, इस साल पुरुषोत्तम मास की भानु सप्तमी का व्रत 7 जून, रविवार को रखा जाएगा. इस दिन पांच आसान उपाय करने से करियर और सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 23, 2026, 01:23 PM IST
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Bhanu Saptami 2026: पुरुषोत्तम मास की भानु सप्तमी पर कर लें 5 आसान काम, करियर और सेहत में होंगे ये फायदे

Bhanu Saptami 2026: ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को रविवार का विशेष संयोग बनने जा रहा है, इसलिए इसे भानु सप्तमी कहा जा रहा है. पंचांग के अनुसार, इस साल यह तिथि 7 जून को पड़ेगी. शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, यह दिन सूर्य की उपासना और उनकी कृपा पाने के लिए विशेष है. कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा-अर्चना के साथ-साथ कुछ उपाय कर लिए जाएं, तो करियर और सेहत से जुड़ी दिक्कतें दूर हो जाती हैं. दृक पंचांग के अनुसार, पुरुषोत्तम मास की भानु सप्तमी पर वैधृति, विष्कम्भ और द्विपुष्कर योग बनेंगे. ये तीनों मुहूर्त सूर्योपासना के लिए खास माने गए हैं. 

भानु सप्तमी 2026 शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4 बजकर 23 मिनट से लेकर 05 बजकर 08 मिनट तक

अभिजित मुहूर्त- सुबह 11 बजकर 53 मिनट से दोपहर 12 बजकर 44 मिनट तक

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विजय मुहूर्त- दोपहर 2 बजकर 27 मिनट से 3 बजकर 19 मिनट तक 

द्विपुष्कर योग- सुबह 5 बजकर 53 मिनट से 7 बजकर 55 मिनट तक

पुरुषोत्तम भानु सप्तमी के 5 आसान उपाय

सूर्य को दें अर्घ्य- इस दिन सूर्य देव की अर्घ्य देने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में इस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें अक्षत, लाल फूल और रोली मिलाएं और फिर उगते हुए सूर्य को जल दें. साथ ही सूर्य को अर्घ्य देते वक्त 'ओम् घृणि सूर्याय नमः' इस मंत्र का जाप जरूर करें.  

स्तोत्र पाठ- भानु सप्तमी के दिन सूर्य देवी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. मान्यतानुसार, सूर्य के इस स्तोत्र का पाठ करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है. इसके अलावा यह मंत्र आर्थिक परेशानियों को दूर करने में भी सहायक होता है. साथ ही, इस दिन साम्ब सूर्य स्तोत्र का पाठ करने से रोग दूर होता है. इसके अलावा भानु सप्तमी पर सूर्य द्वादश मंत्र नाम का जाप करने से समाज में मान-सम्मान और यश की प्राप्ति होती है.

दान- भानु सप्तमी पर सूर्य देव की कृपा पाने के लिए दान करना भी खास माना गया है. इस दिन एक लाल रंग के कपड़े में चावल और चने को मिलाकर एक पोटली बना लें. इसके बाद उस पोटली को किसी मंदिर या जरूरतमंद को दान स्वरूप प्रदान करें. यह उपाय दुर्भाग्य को दूर करने के लिए खास है. 

यह भी पढ़ें: गंगा दशहरा पर 10 चीजों के दान से संवर जाती है किस्मत, नोट कर लें सामग्रियों की लिस्ट

नदी में प्रवाहित करें गुड़- भानु सप्तमी से अगले 3 रविवार तक सवा किलो गुड़ नदी में प्रवाहित कर दें. मान्यता है कि ऐसा करने पिता-पुत्र के बीच संबंध और मजबूत होते हैं. साथ ही यह उपाय पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों से मुक्ति पाने के लिए भी खास है. 

भानु सप्तमी के दिन घर में तांबे के सूर्य यंत्र की स्थापना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है. जबकि, कारोबार वाले स्थान पर इसकी स्थापना करने से आर्थिक स्थिति और अच्छी होती है. साथ ही, अगर कारोबार में अटका हुआ पैसा वापस मिल जाता है. 
 
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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