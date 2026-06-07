दैनिक पंचांग: भानू सप्तमी का दिन सूर्य देव की उपासना करके उनकी कृपा पाने के लिए विशेष होता है. उस पर भानू सप्तमी का रविवार को पड़ना दोगुना फल देगा. आज सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सूर्य मंत्रों का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. साथ ही जरूरतमंदों को दान दें. साथ ही आज से पंचक प्रारंभ हो रहे हैं, लिहाजा अगले 5 दिन तक पंचक में वर्जित कार्य न करें. यहां देखें 7 जून का पूरा पंचांग और जानें आज चंद्रमा किस राशि में रहेंगे और कौन-से शुभ-अशुभ योग बन रहे हैं.
आज की तिथि - 7 जून के तड़के सुबह 02:41 बजे से पूरे दिन ज्येष्ठ अधिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी,
आज का वार - रविवार
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 07:55 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - सुबह 10:01 बजे तक वैधृति योग रहेगा, इसके बाद विष्कुंभ योग बनेगा.
भद्रा काल - तड़के सुबह 02:40 बजे से भद्रा काल आरंभ होगा और दोपहर 03:07 बजे तक रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 05:44 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:06 बजे
चन्द्रोदय - 7 व 8 जून की मध्यरात्रि 12:18 बजे
चन्द्रास्त - 8 जन की दोपहर 12:18 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
विष्टि - 7 जून की तड़के सुबह 02:41 बजे से 7 जून की दोपहर 03:08 बजे तक
बव - 7 जून की दोपहर 03:08 बजे से 08 की सुबह 03:25 बजे तक
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक
अमृत काल - मध्यरात्रि 01:35 बजे से सुबह 03:16 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक
राहुकाल - शाम 05:26 बजे से 07:06 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:25 बजे से 02:06 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:46 बजे से शाम 05:26 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:19 बजे से 06:13 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 03:29 बजे से 05:10 बजे तक
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)