Hindi Newsधर्म

Pradosh Vrat Upay: भौम प्रदोष पर सिर्फ इतने मिनट पूजा का उत्तम मुहूर्त, भोलेनाथ की कृपा के लिए शाम को करें ये अचूक उपाय!

Bhaum Pradosh December 2025 Upay: प्रदोष काल में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है और मंगलवार के प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं. मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत आज यानी 2 दिसंबर 2025 को है. आइए इस दिन के कुछ उपायों को जान लें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 02, 2025, 07:04 AM IST
Pradosh Vrat Upay
Pradosh Vrat Upay

Bhaum Pradosh Remedies: आज 2 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह का शुक्ल प्रदोष व्रत है. आज मंगलवार है, ऐसे में इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, 2 दिसंबर 2025 को शाम में 03:57 बजे से त्रयोदशी तिथि शुरू होकर अगले दिन 3 दिसंबर को दोपहर 12:25 बजे समाप्त होगी. प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि के अनुसार 2 दिसंबर को प्रदोष व्रत रखा जा रहा है. आइए इस कड़ी में जानें कि शिव पूजा के लिए क्या उत्तम मुहूर्त है और इस शाम कौन से उपाय कर शिव जी की कृपा पायी जा सकती हैं.

भौम प्रदोष व्रत पर पूजा का उत्तम मुहूर्त 
प्रदोष पूजा मुहूर्त: शाम 05:24 बजे से लेकर रात 08:07 बजे तक. पूजा के लिए 02 घंटे 43 मिनट का समय.

प्रदोष व्रत के उपाय
मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय
मनोकामना पूर्ति के लिए भौम प्रदोष व्रत पर शाम के समय महादेव की आराधना पूजा करें. इसी समय शिवलिंग पर 3 सूखे नारियल चढ़ाएं और साथ साथ में अपनी मनोकामना को दोहराते रहें. महादेव सभी मनोकामनाओं के पूरा होने का आशीर्वाद देंगे.

प्रेम जीवन के लिए उपाय
प्रदोष व्रत पर शाम के समय शिव जी और माता पार्वती की एक साथ उपासना करें औऱ फल, फूल, मिठाई, श्रृंगार आदि सामग्री अर्पित करें. इसके साथ ही 11 बार ‘ऊँ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करते रहें. इससे प्रेम जीवन में सुधार होगा और क्लेश दूर होंगे.

अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपाय
घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बार बार खराब होता है तो प्रदोष व्रत पर शाम के समय महादेव की पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करें. भगवान अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद तो देंगे ही, इसके साथ ही मन शांत होगा और सोच सकारात्मक होगी.

बड़ी समस्या से उबरने का उपाय
प्रदोष व्रत पर महादेव की पूजा करें और शिवलिंग पर 11 शमी पत्र चढ़ाएं. साथ में ‘ऊँ नमः शिवाय’ मंत्र जपें. इससे मानसिक शांति तो मिलेगी ही साथ में बड़ी से बड़ी समस्या से उबरने का रास्ता भी मिलेगा.

पीपल के पत्तों का उपाय
पैसों की कमी दूर करने के लिए प्रदोष काल में महादेव की पूजा करें. 3 पीपल के पत्तों पर हल्दी से स्वास्तिक चिह्न बनाए और अपनी इच्छा जैसे धन पाने की मनोकामना आदि लिखें और ‘ऊँ नमो भगवते नारायणाय’ मंत्र का जाप करते हुए महादेव को अर्पित करें. पूजा के अंत में किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे. पैसों की दिक्कत दूर होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Pradosh Vrat

