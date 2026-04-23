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Bhaum Pradosh Vrat 2026: भौम प्रदोष व्रत पर बनेगा अद्भुत संयोग, जान लें डेट,शुभ मुहूर्त पूजन विधि

Bhaum Pradosh Vrat 2026 Date: शास्त्रों के अनुसार, हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने का विधान है. हिंदू पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 28 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा. इस बार प्रदोष व्रत का संयोग मंगलवार को बन रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जा रहा है. आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत के लिए शुभ मुहूर्त और पूजन विधि.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 23, 2026, 02:53 PM IST
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Bhaum Pradosh Vrat 2026: भौम प्रदोष व्रत पर बनेगा अद्भुत संयोग, जान लें डेट,शुभ मुहूर्त पूजन विधि

Bhaum Pradosh Vrat 2026: भगवान शिव की विशेष उपासना के लिए प्रदोष व्रत बेहद खास अवसर माना गया है. मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है. हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 28 अप्रैल को पड़ रहा है. चूंकि, इस तारीख को मंगलवार का संयोग बन रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जा रहा है. शास्त्रों में भौम प्रदोष व्रत के कई लाभ बताए गए हैं. माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है. इसके अलावा अगर जीवन में धन से जुड़ी किसी प्रकार की परेशानियां हैं, तो वह भी जल्द ही दूर हो जाती हैं. इतना नहीं, कहा जाता है कि संतान की प्राप्ति और उसकी सुख-समृ्द्धि के लिए भी खास है. आइए, अब जानते हैं कि भौम प्रदोष व्रत के लिए शुभ मुहूर्त और पूजन विधि.

भौम प्रदोष व्रत 2026 डेट, शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि 28 अप्रैल को शाम 6 बजकर 51 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 29 अप्रैल को शाम 7 बजकर 51 मिनट पर होगी. इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत 28 अप्रैल 2026 को ही रखा जाएगा. इस दिन प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 7 बजकर 09 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. इस दौरान शिव-परिवार की पूजा करने से विशेष लाभ होगा.

भौम प्रदोष 2026 व्रत शुभ संयोग

दृक पंचांग के अनुसार, भौम प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और त्रिपुष्कर योग का अद्भुत संयोग बनेगा. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 49 मिनट से लेकर 5 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा इस दिन त्रिपुष्कर योग सुबह 6 बजकर 18 मिनट से लेकर 6 बजकर 51 मिनट तक रहेगा. इतनी ही नहीं, इस दिन शिववास कैलाश पर शाम 6 बजकर 51 मिनट तक रहेगा, उसके बाद शिववास नंदी पर होगा. शास्त्रों के अनुसार, जब भगवान शिव नंदी पर विराजते हैं तो रुद्राभिषेक करना शुभ माना जाता है. इस दौरान अभिषेक करने से सफलता प्राप्त होती है. जबकि, कैलाश पर शिववास होने पर रुद्राभिषेक करने से सुख की प्राप्ति होती है.

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भौम प्रदोष व्रत पूजा विधि

शास्त्रों के अनुसार, भौम प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि नित्यकर्म से निवृत हो जाएं. इसके बाद साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें और सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें. दिनभर व्रत रखें और शाम के वक्त प्रदोष काल में शिवजी की विशेष पूजा-अर्चना करें. पूजन के दौरान शिवलिंग पर गंगाजल, जल, दूध, शहद इत्यादि से अभिषेक करें. इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, दूध, गंगाजल से अभिषेक करें. इतना करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर शिव मंत्रों का जाप करें.  इसके बाद शिवजी को भोग लगाएं और भौम प्रदोष व्रत का पाठ करें या सुनें. पूजन के अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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