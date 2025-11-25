Advertisement
Pradosh Vrat 2025: कब है दिसंबर में भौम प्रदोष व्रत? नोट करें शुभ मुहूर्त और महादेव की पूजा विधि

Bhaum Pradosh Vrat December 2025 Date: प्रदोष व्रत पर महादेव और मां पार्वती की एक साथ पूजा की जाती है. ऐसा करने से  सुख में वृद्धि होती है और जीवन की परेशानियों का अंत होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 25, 2025, 07:14 PM IST
December Pradosh Vrat 2025
December Pradosh Vrat 2025

Pradosh Vrat In December 2025 Date: हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि पर महादेव को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाता है. इस व्रत में भगवान शिव और देवी मां पार्वती की एक साथ पूजा अर्चना की जाती है. इस तिथि पर पूजा उपासना करने वाले भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत और दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत कब है, इस व्रत पर शुभ मुहूर्त क्या है, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

भौम प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त (Pradosh Vrat Shubh Muhurat)
वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 02 दिसंबर को दोपहर 03:57 बजे शुरू होकर 03 दिसंबर को दोपहर 12:25 बजे तिथि का समापन होगा. त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में महादेव की पूजा की जाएगी. इस तरह प्रदोष व्रत 02 दिसंबर को मान्य होगा. 02 दिसंबर 2025 को मंगलवार है, ऐसे में इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा. 02 दिसंबर को प्रदोष काल में शाम 05:33 बजे से लेकर 08:15 बजे तक भगवान शिव की पूजा करने का शुभ समय है. भगवान शिव संग मां पार्वती की इस शाम विशेष पूजा अर्चना की जाएगी.
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:12 बजे से लेकर 06:06 बजे तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:02 बजे से लेकर 03:17 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:25 बजे से लेकर 02:44 बजे तक
निशिता मुहूर्त: रात्रि 11:50 बजे से लेकर 12:44 बजे तक

भौम प्रदोष शुभ योग (Pradosh Vrat Shubh Yog)
दिसंबर माह के पहले प्रदोष व्रत पर दुर्लभ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. इस भौम प्रदोष पर रवि योग के साथ अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है. शिव जी और मां पार्वती की पूजा आराधना शुभ योग में करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है. बड़े से बड़े संकटों से मुक्ति मिल पाएगी.

भौम प्रदोष पूजा विधि (Pradosh Vrat 2025 Puja Vidhi)

  • प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठें और स्नान करें. 

  • साफ कपड़े पहने और शिव जी का ध्यान करें

  • व्रत का संकल्प करें और पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़कें. 

  • भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें.

  • गंगाजल से शिव जी का अभिषेक करें. बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित करें.

  • धूप, दीप जलाएं. भगवान को खीर और ठंडई का भोग अर्पित करें.

  • प्रदोष व्रत की कथा सुनें सुनाएं और आरती पूजा को संपन्न करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 
और पढ़ें-  Paush Month 2025: पौष माह में भूलकर भी न करें ये गलतियां, सूर्य देव और पितरों को ऐसे करें प्रसन्न!

और पढ़ें- Surya Gochar 2025: शुक्र के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, 3 राशि के जातकों पर होगी सुख संपदा और धन की बौछार!

और पढ़ें- Morning Astro Tips: सुबह सवेरे इन 5 पेड़ के दर्शन करना अति शुभ, देवी लक्ष्मी का घर में होगा प्रवेश, दुख होंगे दूर!

