Pradosh Vrat December 2025 Date: मार्गशीर्ष महीने के शुक्‍ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन दिसंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा. यह प्रदोष व्रत भौम प्रदोष कहलाएगा क्‍योंकि यह मंगलवार को पड़ रहा है. भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत करने से कर्ज खत्‍म होता है. बीमारियां दूर होती हैं. कष्‍टों से निजात मिलती है. पाप नष्‍ट होते हैं. जानिए भौम प्रदोष व्रत कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है.

दिसंबर 2025 का पहला प्रदोष

दृक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मा​ह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 2 दिसंबर को दोपहर में 3 बजकर 57 मिनट पर शुरू होगी और 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर समाप्‍त होगी. चूंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में करने का महत्‍व है इसलिए यह प्रदोष व्रत 2 दिसंबर 2025, मंगलवार को रखा जाएगा. इसे भौम प्रदोष व्रत कहेंगे.

भौम प्रदोष व्रत पर शुभ योग

दिसंबर महीने के पहले प्रदोष व्रत पर 3 शुभ योग बन रहे हैं. इन शुभ योगों में प्रदोष व्रत रखना बहुत शुभ फल देगा. 2 दिसंबर को प्रदोष व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है. इन शुभ योगों में किए गए कार्य और पूजा-पाठ सफल होती है. मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इसके अलावा वरीयान् योग और परिघ योग भी बन रहा है. वहीं प्रदोष व्रत के दिन सुबह से रात 8 बजकर 51 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र और उसके बाद भरणी नक्षत्र रहेगा.

भौम प्रदोष पूजा मुहूर्त

भौम प्रदोष के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 2 दिसंबर की शाम 5 बजकर 24 मिनट से रात 8 बजकर 7 बजे तक रहेगा. यानी कि प्रदोष व्रत पर शिव पूजा के लिए 2 घंटे 43 मिनट का समय मिलेगा. वहीं लाभ और उन्नति मुहुर्त शाम को 7 बजकर 6 मिनट से रात 8 बजकर 47 मिनट तक रहेगा.

प्रदोष व्रत के दिन सुबह भगवान शिव की पूजा करने के साथ-साथ शाम को भी पूजा की जाती है. इसके लिए पहले स्‍नान करें और फिर विधि-विधान से शिव जी की पूजा करें.

