Bhaum Pradosh 2026: भौम प्रदोष व्रत पर शिव जी करेंगे इच्छाओं को पूर्ण और उतरेगा कर्ज का बोझ, करें ये आसान उपाय!

Bhaum Pradosh Vrat April 2026 Date: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है. अप्रैल में अंतिन प्रदोष व्रत 28 अप्रैल को मंगलवार के दिन रखा जाएगा. मंगलवार को व्रत रखने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा. प्रदोष व्रत भोलेनाथ को समर्पित है ऐसे में अगर इस दिन भगवान शिव की पूजाकर उनसे जुड़ो कुछ विशेष उपाय करें तो कई परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है. हालांकि, अप्रैल माह का अंतिम प्रदोष व्रत भौम प्रदोष है तो इस दिन एक साथ शिव जी और हनुमान जी का आशीर्वाद पाया जा सकता है. कुछ उपायों को करके कर्ज से मुक्ति के साथ ही मंगल दोष को कुंडली से दूर किया जा सकता है. आइए कुछ अचूक उपायों को जान लें.

अति शुभ प्रदोष काल

शास्त्रों के अनुसार, सूर्यास्त से करीब 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय में शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं. इस समयावधि को ही प्रदोष काल कहा जाता है. इस समय भोलेनाथ इतने प्रसन्न होते हैं कि भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं. प्रदोष व्रत पर इस काल में भोलेनाथ की पूजा करने व उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है.

भौम प्रदोष पर करें ये विशेष उपाय

कर्ज मुक्ति के लिए उपाय

भौम प्रदोष होने के कारण अगर इस दिन सच्चे मन से ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो इसके त्वरित और चमत्कारिक फल प्राप्त हो सकते हैं. शाम के समय शिव जी की पूजा करें और शिवलिंग पर शहद की धारा अर्पित करें. साथ में एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करें. मंत्र है- ‘ॐ ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः’.

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मंगल दोष के निवारण हेतु

कुंडली में मंगल भारी है या मंगल दोष दूर नहीं हो रहा है तो भौम प्रदोष व्रत पर भगवान शिव का जलाभिषेक करें. लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. ये उपाय भले ही सरल और छोटे हों लेकिन इसके प्रभाव गहरे और शुभ होते हैं. इन उपायों को करने से मंगल संबंधी सभी दिक्कतों का नाश हो जाता है.

मनोकामना पूर्ति के लिए

शिवलिंग पर 21 बेलपत्र अर्पित कर शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं. प्रदोष व्रत पर यह एक सरल उपाय करने से अटके काम पूरे हो सकते हैं. शिव मंदिर में दीपदान करने से भी मनोकानाओं की पूर्ति हो सकती है.

स्वास्थ्य लाभ के लिए

बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है तो इसके लिए एक आसान उपाय कर सकते हैं. इसके लिए दूध में मिश्री और काले तिल मिलाएं और शिवलिंग पर अभिषेक करें. महामृत्युंजय मंत्र का सच्चे मन से 108 बार जाप करें. जल्द ही सकारात्मक बदलाव दिखने लगेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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