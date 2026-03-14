Bhavishya Purana: ऐसी महिलाएं ससुराल के लिए होती हैं बेहद लकी, इन गुणों से मिट जाती है घर की दरिद्रता

Bhavishya Purana: महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित भविष्य पुराण सनातन धर्म का एक अद्भुत ग्रंथ है. इस पुराण में न सिर्फ धर्म और नीति, बल्कि भविष्य की घटनाओं और समाज का भी गहरा विश्लेषण मिलता है. इस पुराण के ब्रह्म पर्व में महिलाओं के शारीरिक लक्षणों और उनके स्वभाव के बीच के रहस्यों को बहुत विस्तार से समझाया गया है. भविष्य पुराण के अनुसार, एक महिला के हाथ की रेखाएं, उसकी गर्दन की बनावट और उसके पैरों की संरचना सुखद भविष्य और सौभाग्य को लेकर खास संकेत देते हैं. जिन महिलाओं के पैर लाल, कोमल और समतल होते हैं, वे अपने पति और परिवार के लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं. आइए, भविष्य पुराण के मुताबिक जानते हैं महिलाओं के विशेष लक्षणों और स्वभाव के बारे में.

पैरों की बनावट और तलवे

भविष्य पुराण के अनुसार, महिलाओं के पैर उनके सौभाग्य का सबसे बड़ा सूचक होते हैं. जिन महिलाओं के पैरों के तलवे कोमल, चिकने और हल्के लालिमा लिए होते हैं, उन्हें साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. ऐसी महिलाएं जिस घर में जाती हैं, वहां सुख-सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती. अगर पैर का तलवा पूरी तरह जमीन को छूता है, तो ऐसी महिलाएं जीवन में स्थिरता लाती हैं और पति के लिए बहुत लकी साबित होती हैं.

पैरों की उंगलियों की स्थिति

अगर पैर का अंगूठा गोल, उठा हुआ और मांसल हो, तो वह स्त्री भाग्यशाली होती है. वहीं, अगर चलते समय पैर की सभी उंगलियां जमीन को स्पर्श करती हों, तो ऐसी महिला को परिवार के लिए सुख और शांति का कारक माना जाता है.

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लंबी और गहरी नाभि

भविष्य पुराण के मुताबिक, जिन महिलाओं की नाभि गहरी और दाईं ओर मुड़ी हुई होती है, वे अपने जीवन में बहुत मान-सम्मान पाती हैं. ऐसी महिलाएं न सिर्फ बुद्धिमान होती हैं, बल्कि उनके पास धन संचय करने की अद्भुत क्षमता होती है. वे अपने परिवार को संकटों से बचाने में सक्षम होती हैं.

उन्नत और चौड़ा माथा

जिस महिला का माथा (ललाट) चौड़ा, अर्धचंद्र के समान और मांसल होता है, उसे सौभाग्य की निशानी माना जाता है. भविष्य पुराण के अनुसार, ऐसी महिलाएं उच्च पद प्राप्त करती हैं और समाज में उनकी एक अलग पहचान होती है. इनके कदम ससुराल की दरिद्रता को दूर करने वाले माने जाते हैं.

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मधुर वाणी और हंसमुख स्वभाव

शारीरिक लक्षणों के साथ-साथ गुणों का भी महत्व है. जो महिलाएं मधुर और शांत आवाज में बात करती हैं, उन पर मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है. हंसमुख चेहरा और सकारात्मक सोच रखने वाली महिलाएं घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर खुशहाली लाती हैं.

शरीर के शुभ निशान

भविष्य पुराण के अनुसार, अगर महिला की हथेली या तलवे पर त्रिकोण, चक्र या कमल का चिह्न हो, तो वह राजयोग लेकर जन्म लेती है. ऐसी महिलाएं अत्यंत वैभवशाली जीवन व्यतीत करती हैं और उनके पति को करियर में बड़ी सफलताएं मिलती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)