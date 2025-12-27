Advertisement
1 जनवरी 2026 से बंद हो रहा यह प्रमुख ज्‍योतिर्लिंग, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लेना पड़ा सख्‍त निर्णय

1 जनवरी 2026 से बंद हो रहा यह प्रमुख ज्‍योतिर्लिंग, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लेना पड़ा सख्‍त निर्णय

Bhimashankar Temple closed : 12 ज्‍योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्‍योतिर्लिंग 1 जनवरी 2026 से बंद होने जा रहे हैं. ऐसा सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि लंबे समय के लिए हो रहा है. इसके पीछे श्रद्धालुओं की सुरक्षा बड़ी वजह है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:35 AM IST
1 जनवरी 2026 से बंद हो रहा यह प्रमुख ज्‍योतिर्लिंग, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लेना पड़ा सख्‍त निर्णय

Bhimashankar Jyotirlinga closed : महाराष्ट्र का प्रसिद्ध शिव मंदिर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर 1 जनवरी 2026 से बंद होने जा रहा है. प्रशासन ने मंदिर को बंद करने का निर्णय लिया है इसके पीछे श्रद्धालुओं की सुरक्षा बड़ी वजह है. ऐसे में यह उन श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है जो नए साल में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं. 

क्‍यों बंद हो रहा भीमाशंकर मंदिर?

भीमाशंकर मंदिर को बंद करने का निर्णय किसी धार्मिक कारण से नहीं, बल्कि विकास कार्यों के चलते लिया गया है. दरअसल, इस प्राचीन मंदिर परिसर के अंदर बड़े पैमाने पर रेनोवेशन होना है. मंदिर के अंदर भारी निर्माण कार्य के दौरान श्रद्धालुओं को कोई चोट ना लग जाए या अनहोनी ना हो, इस आशंका को रोकने के लिए प्रशासन ने मंदिर को जीर्णोद्धार कार्य पूरा होने तक भक्‍तों के लिए बंद रखने का फैसला किया है. क्‍योंकि इस मंदिर में लगभग पूरे साल शिव भक्‍तों की भारी भीड़ रहती है. इस समय मंदिर के मुख्य 'सभा मंडप' पर नए सिरे से काम किया जाना है. 

कब तक बंद रहेगा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर? 

मंदिर प्रशासन ने जीर्णोद्वार के लिए मंदिर को बंद करने को लेकर जो आधिकारिक बयान जारी किया है, उसके अनुसार 1 जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद रहेगा. इस अवधि के दौरान मंदिर परिसर में बड़े स्तर पर विकास और नवीनीकरण के कार्य किए जाने हैं.

इस दौरान मुख्य मंदिर और आसपास के परिसर का सौंदर्यीकरण करने के साथ-साथ कई बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जाएगा और मंदिर के आधारभूत ढांचे को मजबूती दी जाएगी.

कुंभ मेले को लेकर तैयारी 

साल 2027 में नासिक में कुंभ मेला आयोजित होना है. इस दौरान भीमाशंकर मंदिर में भारी भीड़ उमड़ेगी. इन लाखों अतिरिक्त श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए यह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है. सरकार का इरादा कुंभ मेले से पहले श्रद्धालुओं को एक विश्वस्तरीय अनुभव देना है.

अभी दर्शन हो सकते हैं? 

जो लोग अभी यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक भीमाशंकर मंदिर जाकर दर्शन करना चाहते हैं वे जाकर दर्शन कर सकते हैं. लेकिन क्रिसमस की छुट्टियों के चलते मंदिर में भारी संख्‍या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. ऐसे में मंदिर प्रशासन ने भक्तों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना सोच-समझकर बनाएं.

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

