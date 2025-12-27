Bhimashankar Jyotirlinga closed : महाराष्ट्र का प्रसिद्ध शिव मंदिर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर 1 जनवरी 2026 से बंद होने जा रहा है. प्रशासन ने मंदिर को बंद करने का निर्णय लिया है इसके पीछे श्रद्धालुओं की सुरक्षा बड़ी वजह है. ऐसे में यह उन श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है जो नए साल में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं.

क्‍यों बंद हो रहा भीमाशंकर मंदिर?

भीमाशंकर मंदिर को बंद करने का निर्णय किसी धार्मिक कारण से नहीं, बल्कि विकास कार्यों के चलते लिया गया है. दरअसल, इस प्राचीन मंदिर परिसर के अंदर बड़े पैमाने पर रेनोवेशन होना है. मंदिर के अंदर भारी निर्माण कार्य के दौरान श्रद्धालुओं को कोई चोट ना लग जाए या अनहोनी ना हो, इस आशंका को रोकने के लिए प्रशासन ने मंदिर को जीर्णोद्धार कार्य पूरा होने तक भक्‍तों के लिए बंद रखने का फैसला किया है. क्‍योंकि इस मंदिर में लगभग पूरे साल शिव भक्‍तों की भारी भीड़ रहती है. इस समय मंदिर के मुख्य 'सभा मंडप' पर नए सिरे से काम किया जाना है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: राजयोगों में शुरू हो रहा नया साल, पूरे हफ्ते नोट गिनते-गिनते फिरकी बन जाएंगे ये राशि वाले लोग, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

कब तक बंद रहेगा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर?

मंदिर प्रशासन ने जीर्णोद्वार के लिए मंदिर को बंद करने को लेकर जो आधिकारिक बयान जारी किया है, उसके अनुसार 1 जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद रहेगा. इस अवधि के दौरान मंदिर परिसर में बड़े स्तर पर विकास और नवीनीकरण के कार्य किए जाने हैं.

इस दौरान मुख्य मंदिर और आसपास के परिसर का सौंदर्यीकरण करने के साथ-साथ कई बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जाएगा और मंदिर के आधारभूत ढांचे को मजबूती दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: 6 जनवरी से भिड़ेंगे 2 शत्रु ग्रह, शुक्र-मंगल के बीच होगा भयंकर युद्ध, 4 राशि वालों को भारी नुकसान, धन हानि के साथ चैन-सुकून भी होगा खत्‍म

कुंभ मेले को लेकर तैयारी

साल 2027 में नासिक में कुंभ मेला आयोजित होना है. इस दौरान भीमाशंकर मंदिर में भारी भीड़ उमड़ेगी. इन लाखों अतिरिक्त श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए यह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है. सरकार का इरादा कुंभ मेले से पहले श्रद्धालुओं को एक विश्वस्तरीय अनुभव देना है.

यह भी पढ़ें: नॉनवेज और शराब को कतई हाथ ना लगाएं ये राशि वाले लोग, अचानक सब कुछ हो जाता है खत्‍म, सड़क पर आ जाता है परिवार

अभी दर्शन हो सकते हैं?

जो लोग अभी यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक भीमाशंकर मंदिर जाकर दर्शन करना चाहते हैं वे जाकर दर्शन कर सकते हैं. लेकिन क्रिसमस की छुट्टियों के चलते मंदिर में भारी संख्‍या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. ऐसे में मंदिर प्रशासन ने भक्तों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना सोच-समझकर बनाएं.