Bhishma Ashtami 2026: भीष्म अष्टमी कब है? नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व

Bhishma Ashtami 2026 Date: भीष्म अष्टमी संयम, प्रतिज्ञा और भक्ति का प्रतीक है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर पितामह भीष्म के निमित्त जल अर्पण (तर्पण) करना सुख-समृद्धि प्रदायक माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भीष्म अष्टमी कब मनाई जाएगी.
Bhishma Ashtami 2026: सनातन धर्म में माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. इस दिन को भीष्म अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जो महाभारत के कालजयी योद्धा और सत्यव्रती पितामह भीष्म को समर्पित है. यह दिन न सिर्फ उनकी वीरता को याद करने का है, बल्कि पूर्वजों के आशीर्वाद और पितृ शांति के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है. इसके अलावा इस दौरान उत्तरायण का भी विशेष महत्व होता है क्योंकि भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य देव के उत्तरायण का इंतजार किया. ऐसे में आइए जानते हैं कि भीष्म अष्टमी कब है, शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है.
भीष्म अष्टमी का पौणिक महत्व
पौराणिक कथाओं के अनुसार, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त पितामह भीष्म महाभारत युद्ध के अंत में तीरों की शय्या पर लेटे रहे. उन्होंने अपने प्राणों का त्याग करने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी. शास्त्रों की मान्यता है कि माघ शुक्ल अष्टमी के दिन ही उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था. इसलिए हर साल भीष्म अष्टमी मनाई जाती है.
उत्तरायण का महत्व
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस समय को मकर संक्रांति कहा जाता है. इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और शुभ कार्यों पर लगा खरमास का विराम समाप्त हो जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में 14 जनवरी को सूर्य के गोचर के साथ ही उत्तरायण का प्रारंभ होगा, जिसके बाद अष्टमी तिथि पर पितामह के निर्वाण का उत्सव मनाया जाएगा.
भीष्म अष्टमी 2026: शुभ मुहूर्त और तिथियां
पंचांग गणना के अनुसार, साल 2026 में भीष्म अष्टमी की तिथि अष्टमी तिथि का प्रारंभ 25 जनवरी 2026 को रात 11 बजकर10 मिनट से होगा. जबकि, इस तिथि का समापन 26 जनवरी 2026 को रात 09 बजकर 17 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, भीष्म अष्टमी 26 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी. इसके अलावा एकोदिष्ट श्राद्ध और तर्पण के लिए शुभ समय सुबह 11 बजकर 29 मिनट से दोपहर 01 बजकर 38 मिनट तक रहेगा.
विशेष शुभ संयोग
इस बार भीष्म अष्टमी पर ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति बहुत ही कल्याणकारी रहने वाली है. इस दिन साध्य योग और शुभ योग का अद्भुत संगम बन रहा है. साथ ही, भद्रावास का संयोग भी इस दिन की महत्ता को बढ़ा रहा है. मान्यता है कि इन विशिष्ट योगों के दौरान पितरों का तर्पण करने और एकोदिष्ट श्राद्ध संपन्न करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)