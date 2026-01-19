Bhishma Ashtami kab hai 2026 : हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्‍म अष्‍टमी मनाई जाती है. इसी दिन भीष्‍म पितामह ने अपने प्राण त्‍यागे थे. कई दिन तक बाणों की शैय्या पर लेटकर भीष्‍म पितामह ने सूर्य के उत्‍तरायण होने का इंतजार किया था. भीष्‍म पितामह को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जिसकी मदद से उन्‍होंने अपनी मर्जी से सूर्य के उत्‍तरायण होने पर प्राण त्‍यागे थे. इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है. भीष्‍म अष्‍टमी का दिन पितरों का श्राद्ध करने के लिए उत्‍तम दिन माना गया है.

भीष्म अष्टमी कब है?

पंचांग के अनुसार, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 जनवरी को रात 11 बजकर 10 मिनट पर होगी और 26 जनवरी को रात 9 बजकर 11 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के अनुसार इस साल भीष्म अष्टमी का व्रत 26 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. भीष्‍म अष्‍टमी के दिन पितरों के लिए श्राद्ध-तर्पण करने का शुभ समय 26 जनवरी को सुबह 11 बजकर 29 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 38 मिनट तक है. इस दिन एकोदिष्‍ट श्राद्ध करने का बड़ा महत्‍व है.

एकोदिष्‍ट श्राद्ध क्‍या होता है?

एकोदिष्ट श्राद्ध एक विशेष अनुष्‍ठान होता है, जो पिता या पितामह (दादा) की आत्‍मा की शांति के लिए किया जाता है. इसे एकल अर्पण भी कहते हैं क्‍योंकि सारे पूर्वजों के लिए नहीं, बल्कि एक व्‍यक्ति के लिए ही किया जाता है. खासतौर पर पिता और पितामह के लिए. इसके अलावा एकोदिष्‍ट श्राद्ध मृत्यु की तिथि (पुण्यतिथि) पर या माघ मास की अष्टमी (भीष्म अष्टमी) जैसे विशेष दिनों में ही किया जाता है.

एकोदिष्‍ट श्राद्ध के दिन विधि-विधान से श्राद्ध किया जाता है. मिट्टी के पात्र में खीर पकाई जाती है. पूजा और तर्पण किया जाता है. ब्राह्मणों को दक्षिणा और गरीबों को दान देते हैं. ऐसा करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है.

