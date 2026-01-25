Bhishma Ashtami Kab Hai 2026 Date: भीष्‍म पितामह महाभारत के बेहद अहम किरदार थे और उन्‍हें इच्‍छा मृत्‍यु का वरदान प्राप्‍त था. इसलिए उन्‍होंने अर्जुन के बाणों से घायल होने के कई दिन बाद अपनी इच्‍छा से सूर्य के उत्‍तरायण होने पर माघ शुक्‍ल अष्‍टमी के दिन प्राण त्‍यागे थे. इसलिए माघ शुक्‍ल अष्‍टमी को भीष्‍म अष्‍टमी कहते हैं. इस साल भीष्‍म अष्‍टमी 26 जनवरी को है, इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है.

भीष्‍म अष्‍टमी 2026

पंचांग के अनुसार, माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 25 जनवरी की रात 11 बजकर 10 मिनट से शुरू होगी और 26 जनवरी को रात 09 बजकर 17 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर भीष्म अष्टमी 26 जनवरी दिन सोमवार को है.

भीष्‍म अ‍ष्‍टमी पर पितृ पूजा

सूर्य के उत्तरायण का समय देवताओं का समय होता है. इस समय में प्राण त्‍यागने पर आत्मा जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष में स्‍थान मिलता है. पितामह भीष्म ने माघ शुक्ल अष्टमी को अपने प्राण त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की. इसलिए भीष्म अष्टमी के दिन पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण, स्‍नान-दान करने का बड़ा महत्‍व है. ऐसा करने से पितरों को मोक्ष मिलता है.

इस साल भीष्‍म अष्‍टमी पर पितृ पूजा तर्पण के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:12 बजे से 12:55 बजे तक है. इसके अलावा शुभ-उत्तम मुहूर्त सुबह 09:53 बजे से 11:13 बजे तक है.

भीष्‍म अष्‍टमी पर 2 शुभ योग

26 जनवरी को भीष्म अष्टमी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं. इस दिन साध्‍य योग और शुभ योग का संयोग बन रहा है. इन योगों में पवित्र नदियों में स्‍नान, दान, पूजा आदि करने का अत्‍यंत शुभ फल मिलता है. भीष्‍म अष्‍टमी के दिन विशेष रूप से गंगा स्‍नान करना चाहिए.

हालांकि भीष्म अष्टमी के दिन भद्रा का साया भी है. भद्रा काल सुबह 07:12 बजे से 10:16 बजे तक है, लेकिन इस भद्रा का वास स्वर्ग लोक में है लिहाजा इसका दुष्प्रभाव धरती पर नहीं होगा.

