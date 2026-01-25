Advertisement
trendingNow13085699
Hindi Newsधर्म26 जनवरी को भीष्‍म अष्‍टमी पर 2 शुभ योग, इस मुहूर्त में करें पितृ पूजा, प्रसन्‍न होंगे पूर्वज

26 जनवरी को भीष्‍म अष्‍टमी पर 2 शुभ योग, इस मुहूर्त में करें पितृ पूजा, प्रसन्‍न होंगे पूर्वज

Bhishma Ashtami 2026 : माघ शुक्‍ल अष्‍टमी को भीष्‍म अष्‍टमी कहते हैं. महाभारत काल में इसी दिन भीष्‍म पितामह ने अपने प्राण त्‍यागे थे. पितृ पूजा के लिए यह दिन उत्‍तम माना गया है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 25, 2026, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

26 जनवरी को भीष्‍म अष्‍टमी पर 2 शुभ योग, इस मुहूर्त में करें पितृ पूजा, प्रसन्‍न होंगे पूर्वज

Bhishma Ashtami Kab Hai 2026 Date: भीष्‍म पितामह महाभारत के बेहद अहम किरदार थे और उन्‍हें इच्‍छा मृत्‍यु का वरदान प्राप्‍त था. इसलिए उन्‍होंने अर्जुन के बाणों से घायल होने के कई दिन बाद अपनी इच्‍छा से सूर्य के उत्‍तरायण होने पर माघ शुक्‍ल अष्‍टमी के दिन प्राण त्‍यागे थे. इसलिए माघ शुक्‍ल अष्‍टमी को भीष्‍म अष्‍टमी कहते हैं. इस साल भीष्‍म अष्‍टमी 26 जनवरी को है, इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. 

भीष्‍म अष्‍टमी 2026

पंचांग के अनुसार, माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 25 जनवरी की रात 11 बजकर 10 मिनट से शुरू होगी और 26 जनवरी को रात 09 बजकर 17 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर भीष्म अष्टमी 26 जनवरी दिन सोमवार को है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सच हो गई भारी बर्फबारी की भविष्‍यवाणी, अब 9 तीव्रता वाले भूकंप की बारी, 2026 फाड़ देगा धरती!

भीष्‍म अ‍ष्‍टमी पर पितृ पूजा 

सूर्य के उत्तरायण का समय देवताओं का समय होता है. इस समय में प्राण त्‍यागने पर आत्मा जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष में स्‍थान मिलता है. पितामह भीष्म ने माघ शुक्ल अष्टमी को अपने प्राण त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की. इसलिए भीष्म अष्टमी के दिन पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण, स्‍नान-दान करने का बड़ा महत्‍व है. ऐसा करने से पितरों को मोक्ष मिलता है. 

इस साल भीष्‍म अष्‍टमी पर पितृ पूजा तर्पण के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:12 बजे से 12:55 बजे तक है. इसके अलावा शुभ-उत्तम मुहूर्त सुबह 09:53 बजे से 11:13 बजे तक है.

यह भी पढ़ें: ये मूलांक वाले पैरेंट्स डालते हैं बच्‍चों पर भारी बोझ, न खुलकर जी पाते हैं और न खुशी मिलती है न सफलता

भीष्‍म अष्‍टमी पर 2 शुभ योग 

26 जनवरी को भीष्म अष्टमी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं. इस दिन साध्‍य योग और शुभ योग का संयोग बन रहा है. इन योगों में पवित्र नदियों में स्‍नान, दान, पूजा आदि करने का अत्‍यंत शुभ फल मिलता है. भीष्‍म अष्‍टमी के दिन विशेष रूप से गंगा स्‍नान करना चाहिए. 

हालांकि भीष्म अष्टमी के दिन भद्रा का साया भी है. भद्रा काल सुबह 07:12 बजे से 10:16 बजे तक है, लेकिन इस भद्रा का वास स्वर्ग लोक में है लिहाजा इसका दुष्प्रभाव धरती पर नहीं होगा.

यह भी पढ़ें : जया एकादशी कब है? सही तारीख के साथ पूजा मुहूर्त और पारण समय जानें

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Bhishma Ashtami 2026

Trending news

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हीरो हैं हमारे युवा: पीएम मोदी
PM Modi Mann ki Baat
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हीरो हैं हमारे युवा: पीएम मोदी
language martyrs
"न तब, न अब, न कभी...!" काले कपड़े पहन स्टालिन ने भरी हुंकार, कहा- तमिलनाडु में...
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
mumbai crime
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
india national voter day 2026
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
Shashi Tharoor
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
Punjab
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?
Shimla News
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?
क्या वाकई यूनिवर्सिटियों में बढ़ा है जातीय भेदभाव? देखिए UGC के 4 साल के आंकड़े?
UGC
क्या वाकई यूनिवर्सिटियों में बढ़ा है जातीय भेदभाव? देखिए UGC के 4 साल के आंकड़े?
आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है वजह
National Voters Day
आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है वजह
'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका
Doctor Prefix Controversy
'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका