Advertisement
trendingNow13132640
Hindi Newsधर्मBhishma Niti: भीष्म पितामह के वो 10 मंत्र, जो बदल देंगे आपकी तकदीर

Bhishma Niti: भीष्म पितामह के वो 10 मंत्र, जो बदल देंगे आपकी तकदीर

महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन पांडवों के मन में शांति नहीं थी. तब स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को उस महान आत्मा के पास भेजा, जिसने इच्छा-मृत्यु का वरदान पाया था- महामहिम भीष्म.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 07, 2026, 04:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bhishma Niti: भीष्म पितामह के वो 10 मंत्र, जो बदल देंगे आपकी तकदीर

Bhishma Niti: महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन पांडवों के मन में शांति नहीं थी. तब स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को उस महान आत्मा के पास भेजा, जिसने इच्छा-मृत्यु का वरदान पाया था- महामहिम भीष्म. तीरों की शैय्या पर लेटे हुए पितामह भीष्म ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो अनुभव साझा किए, वे सिर्फ उपदेश नहीं, बल्कि सफलता के अचूक मंत्र हैं. कहा जाता है कि भीष्म के मुख से निकले ये वचन व्यक्ति को न सिर्फ मानसिक शांति देते हैं, बल्कि उसे विपरीत परिस्थितियों से लड़कर अपनी तकदीर बदलने की शक्ति भी प्रदान करते हैं. चाहे वह राजधर्म हो, अनुशासन हो या व्यक्तिगत आचरण. पितामह के ये 10 अनमोल मंत्र आज के आधुनिक युग में भी अधिक प्रभावी हैं. आइए जानते हैं भीष्म पितामह की उन 10 नीतियों को, जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखती हैं.

इंद्रिय संयम (आत्म-नियंत्रण)

सफलता की पहली सीढ़ी अपनी इंद्रियों पर विजय पाना है. गंगापुत्र भीष्म कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मन का दास है, वह कभी स्थिर निर्णय नहीं ले सकता. संयम ही चरित्र का आधार है.

सत्य का मार्ग

भीष्म के अनुसार, "सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है." भले ही सत्य का मार्ग कठिन हो, लेकिन आखिरकार विजय सत्य की ही होती है. झूठ के सहारे मिली सफलता क्षण भर के लिए होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बड़ों का सम्मान और अनुभव को तरजीह

युवा जोश और बुजुर्गों का अनुभव जब मिलते हैं, तब इतिहास रचा जाता है. भीष्म नीति के अनुसार, जो अपने गुरुओं और वृद्धों का सम्मान करता है, उसे उनकी बुद्धिमत्ता का सीधा लाभ मिलता है, जिससे वह ठोकर खाने से बच जाता है.

कर्म की प्रधानता

भाग्य के भरोसे बैठने वालों को भीष्म ने कायर कहा है. उनके अनुसार, मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य (स्वधर्म) का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए.

क्रोध का त्याग

क्रोध विवेक को निगल जाता है. भीष्म पितामह ने सिखाया कि अशांत मन से लिए गए निर्णय केवल विनाश लाते हैं. सफलता के लिए मन का शांत और शीतल होना अनिवार्य है.

मधुर वाणी

कठोर शब्द गहरे घाव देते हैं, जबकि मधुर वाणी शत्रु को भी मित्र बना सकती है. एक सफल व्यक्ति वही है जो अपनी वाणी से दूसरों का दिल जीतना जानता हो.

धर्म के प्रति अडिगता

धर्म का अर्थ यहां सिर्फ पूजा-पाठ नहीं, बल्कि सही कर्म से है. भीष्म ने सिखाया कि कैसी भी परिस्थिति हो, इंसान को अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: समय के दुश्मन होते हैं ये 5 लोग, इनके साथ रहे तो बर्बाद हो जाएगा आपका भविष्य

दान और उदारता

सफलता सिर्फ संचय करने में नहीं, बल्कि बांटने में है. दान देने से न सिर्फ यश बढ़ता है, बल्कि यह अहंकार को कम कर व्यक्ति को समाज से जोड़ता है.

सही संगति का चयन

संगति का प्रभाव व्यक्ति के भविष्य को तय करता है. जैसे दुर्योधन की संगति ने विनाश किया, वैसे ही भीष्म ने चेतावनी दी कि गलत लोगों का साथ आपकी प्रतिभा को नष्ट कर सकता है.

क्षमाशीलता

शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण क्षमा है. बदला लेने की भावना इंसान को अंदर से जलाती है, जबकि क्षमा करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली और सफल होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Bhishma Niti

Trending news

मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
भारत के आगे नहीं चला US का दांव, डूबने से बचा लिया ईरान का दूसरा युद्धपोत
Indian Navy
भारत के आगे नहीं चला US का दांव, डूबने से बचा लिया ईरान का दूसरा युद्धपोत