Bhishma Niti: भीष्म पितामह के वो 10 मंत्र, जो बदल देंगे आपकी तकदीर

Bhishma Niti: महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन पांडवों के मन में शांति नहीं थी. तब स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को उस महान आत्मा के पास भेजा, जिसने इच्छा-मृत्यु का वरदान पाया था- महामहिम भीष्म. तीरों की शैय्या पर लेटे हुए पितामह भीष्म ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो अनुभव साझा किए, वे सिर्फ उपदेश नहीं, बल्कि सफलता के अचूक मंत्र हैं. कहा जाता है कि भीष्म के मुख से निकले ये वचन व्यक्ति को न सिर्फ मानसिक शांति देते हैं, बल्कि उसे विपरीत परिस्थितियों से लड़कर अपनी तकदीर बदलने की शक्ति भी प्रदान करते हैं. चाहे वह राजधर्म हो, अनुशासन हो या व्यक्तिगत आचरण. पितामह के ये 10 अनमोल मंत्र आज के आधुनिक युग में भी अधिक प्रभावी हैं. आइए जानते हैं भीष्म पितामह की उन 10 नीतियों को, जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखती हैं.
सफलता की पहली सीढ़ी अपनी इंद्रियों पर विजय पाना है. गंगापुत्र भीष्म कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मन का दास है, वह कभी स्थिर निर्णय नहीं ले सकता. संयम ही चरित्र का आधार है.
भीष्म के अनुसार, "सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है." भले ही सत्य का मार्ग कठिन हो, लेकिन आखिरकार विजय सत्य की ही होती है. झूठ के सहारे मिली सफलता क्षण भर के लिए होती है.
युवा जोश और बुजुर्गों का अनुभव जब मिलते हैं, तब इतिहास रचा जाता है. भीष्म नीति के अनुसार, जो अपने गुरुओं और वृद्धों का सम्मान करता है, उसे उनकी बुद्धिमत्ता का सीधा लाभ मिलता है, जिससे वह ठोकर खाने से बच जाता है.
भाग्य के भरोसे बैठने वालों को भीष्म ने कायर कहा है. उनके अनुसार, मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य (स्वधर्म) का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए.
क्रोध विवेक को निगल जाता है. भीष्म पितामह ने सिखाया कि अशांत मन से लिए गए निर्णय केवल विनाश लाते हैं. सफलता के लिए मन का शांत और शीतल होना अनिवार्य है.
कठोर शब्द गहरे घाव देते हैं, जबकि मधुर वाणी शत्रु को भी मित्र बना सकती है. एक सफल व्यक्ति वही है जो अपनी वाणी से दूसरों का दिल जीतना जानता हो.
धर्म का अर्थ यहां सिर्फ पूजा-पाठ नहीं, बल्कि सही कर्म से है. भीष्म ने सिखाया कि कैसी भी परिस्थिति हो, इंसान को अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए.
सफलता सिर्फ संचय करने में नहीं, बल्कि बांटने में है. दान देने से न सिर्फ यश बढ़ता है, बल्कि यह अहंकार को कम कर व्यक्ति को समाज से जोड़ता है.
संगति का प्रभाव व्यक्ति के भविष्य को तय करता है. जैसे दुर्योधन की संगति ने विनाश किया, वैसे ही भीष्म ने चेतावनी दी कि गलत लोगों का साथ आपकी प्रतिभा को नष्ट कर सकता है.
शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण क्षमा है. बदला लेने की भावना इंसान को अंदर से जलाती है, जबकि क्षमा करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली और सफल होता है.
