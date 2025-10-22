Bhishma Panchak 2025: कब से शुरू हो रहा है भीष्म पंचक? जानें नियम और इस दौरान क्या करें, क्या नहीं

Bhishma Panchak 2025 Rituals: शास्त्रों में भीष्म पंचक को विशेष महत्व दिया गया है. धार्मिक परंपरा के अनुसार, कार्तिक मास के अंतिम पांच दिनों के इस व्रत-अनुष्ठान को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है. कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने की तैयारी में इस दौरान व्रत रखा था. इसलिए इसका नाम भीष्म पंचक पड़ा. पौराणिक मान्यता है कि भीष्म पंचक का व्रत रखने वालों को चातुर्मास के उपवास का संपूर्ण लाभ मिल जाता है. देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाला यह व्रत बेहद लाभकारी माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल भीष्म पंचक कब से शुरू हो रहा है और इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं.

कब से शुरू है भीष्म पंचक?

दृक पंचांग के अनुसार, इस साल भीष्म पंचक देवउठनी एकादशी यानी 1 नवंबर से शुरू हो रही है. कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का आरंभ 1 नवंबर 2025 को सुबह 9 बजकर 11 मिनट से होगा. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 2 नवंबर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर होगी. ऐसे में इस साल भीष्म पंचक की शुरुआत 1 नवंबर से होगी, जबकि इसकी समाप्ति 5 नवंबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगी.

भीष्म पंचक का महत्व

कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का समय भीष्म पंचक कहलाता है. यह अवधि भगवान विष्णु की उपासना और पितरों की शांति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है. शास्त्रों में बताया गया है कि इस पंचक काल में व्रत, दान, पूजा-पाठ और तप करने से अनेक गुना पुण्य की प्राप्ति होती है.

भीष्म पंचक में क्या करें

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भीष्म पंचक के दौरान हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है. इस दौरान रोजाना तुलसी को जल अर्पित करें और दीपक जलाएं. इसके साथ ही इस अवधि में सिर्फ फल, दूध, मूंग दाल और सादा भोजन ही ग्रहण करें. व्रत रखने वाले फलाहार कर सकते हैं. इसके अलावा इस दौरान वस्त्र, अन्न, जल और दक्षिणा का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है. इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है. अगर संभव हो तो कार्तिक पूर्णिमा तक गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें. इसे मोक्ष प्राप्ति के समान फलदायी कहा गया है.

भीष्म पंचक में क्या न करें

मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें. इस दौरान तामसिक भोजन करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है. क्रोध, झगड़ा या अपशब्दों से बचें. यह समय आत्मशुद्धि और संयम का होता है इसलिए मन, वाणी और कर्म से शांति बनाए रखें. झूठ और छल से दूरी रखें. इस पवित्र काल में असत्य बोलना या किसी का अपमान करना पाप माना गया है. शास्त्रों में कहा गया है कि भीष्म पंचक के दौरान दिन में ही भोजन करना शुभ रहता है. किसी भी पवित्र वस्तु या तुलसी को अपवित्र न करें. तुलसी पर पानी डालने से पहले शुद्ध होकर स्नान करें.

