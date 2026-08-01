/मां दुर्गा को चढ़ाई जाती हैं चप्पलें और सैंडल! भक्त मानते हैं घर की बेटी... जानिए इस अजीब मंदिर का पूरा सच

आपने मंदिरों में फूल, फल या मिठाइयां चढ़ते तो खूब देखा होगा. लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा अनोखा मंदिर है, जहां भक्त देवी मां को चप्पलें और सैंडल चढ़ाते हैं.
पहली बार में ये बात सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है. भोपाल के कोलार इलाके में स्थित सिद्धदात्री जीजीबाई माता मंदिर की ये परंपरा पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रहती है. आइए जानते हैं कि आखिर भक्त ऐसा क्यों करते हैं.
इस मंदिर की सबसे खास बात भक्तों का भाव है. यहां आने वाले श्रद्धालु मां दुर्गा को केवल देवी नहीं, बल्कि अपने घर की बेटी मानते हैं. भारत में बेटियों का खास ध्यान रखा जाता है और उन्हें लाड़ प्यार दिया जाता है.
इसी सोच के साथ भक्त अपनी कुलदेवी को भी एक बेटी की तरह ही पूजते हैं. बेटी को किसी चीज की कमी न हो, इसी भावना से उन्हें हर तरह के तोहफे और पहनने का सामान भेंट किया जाता है.
मंदिर से जुड़ी लोक मान्यता बहुत ही दिलचस्प है. लोगों का मानना है कि मां सिद्धदात्री रात के समय अपने मंदिर से बाहर निकलती हैं. वे पूरे नगर में घूमकर अपने भक्तों का हाल चाल लेती हैं और उनकी रक्षा करती हैं.
माता नंगे पैर बाहर घूमती हैं, इसलिए उनके पैरों की देखभाल के लिए भक्त चप्पलें और सैंडल भेंट करते हैं. भक्तों का मानना है कि इससे माता के पैरों में कंकड़ पत्थर नहीं चुभेंगे.
भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार देवी मां के लिए नई नई चप्पलें और सैंडल लेकर आते हैं. केवल फुटवियर ही नहीं, बल्कि यहां माता को नए कपड़े, साड़ियां, चश्मा, घड़ी और टोपी भी चढ़ाई जाती है.
गर्मियों में उनके लिए खास तरह के आरामदायक सैंडल आते हैं, तो सर्दियों में गर्म जूते भी चढ़ाए जाते हैं. जो भी नई चीज बाजार में आती है, भक्त उसे अपनी 'बेटी' यानी माता के लिए जरूर लाते हैं.
इस मंदिर की स्थापना करीब दो दशक पहले हुई थी. मंदिर के सेवादारों के अनुसार, शुरुआत में माता की मूर्ति स्थापित करने के साथ ही उन्हें एक बेटी की तरह लाड़ लड़ाने का सिलसिला शुरू हुआ.
धीरे धीरे जब लोगों की मन्नतें पूरी होने लगीं, तो दूर दूर से श्रद्धालु यहां आने लगे. आज नवरात्रि के दिनों में तो यहां इतनी भीड़ होती है कि विदेशों से भी भक्त मां के लिए ब्रांडेड सैंडल और चप्पलें भेजते हैं.
अब सवाल उठता है कि इतनी सारी चप्पलों और सैंडल का बाद में क्या किया जाता है. मंदिर प्रशासन इन सभी चीजों को संभालकर रखता है. जब प्रसाद बांटने का समय आता है, तो इन चप्पलों और सैंडल को गरीब कन्याओं और महिलाओं में बांट दिया जाता है.
भक्तों का मानना है कि देवी मां को चढ़ाई गई चीजें प्रसाद बन जाती हैं. इन्हें पहनने से लोगों के दुख और परेशानियां दूर होती हैं.
(Disclaimer): यह लेख स्थानीय लोक मान्यताओं, धार्मिक आस्था और जनश्रुतियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल एक अनोखी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा की जानकारी पाठकों तक पहुंचाना है. हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या दावों का समर्थन नहीं करते हैं.