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Bhumi Dosh: क्या आपकी तरक्की को खा रहा है भूमि दोष? जानें कैसे मिट्टी की ऊर्जा रातोंरात पलट देती है किस्मत

Bhumi Dosh ke Lakshan: वास्तु शास्त्र के अनुसार, भूमि दोष की वजह से मकान में रहने वालों की तरक्की और खुशहाली पर ग्रहण लग जाता है. ऐसे घरों के सदस्य लाख कोशिशों के बावजूद भी आर्थिक उन्नति नहीं कर पाते. इसलिए किसी भी जमीन पर घर बनाने से पहले उससे संबंंधित दोष को जान लेना जरूरी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार भूमि दोष की पहचान कैसे कर सकते हैं. 

Reported By:  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 19, 2026, 04:28 PM IST
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Bhumi Dosh: क्या आपकी तरक्की को खा रहा है भूमि दोष? जानें कैसे मिट्टी की ऊर्जा रातोंरात पलट देती है किस्मत

Vastu Shastra: समाज में कई बार ऐसा देखने या सुनने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति नया घर बनाता है या किसी खास जगह पर शिफ्ट करता है, तो उसके साथ कुछ अप्रिय घटना घटने लगती है. वास्तु शास्त्र के जानकार इसकी मुख्य वजह भूमि दोष को मानते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई प्लॉट या भूखंड बहुत दिनों तक सुनसान रहता है, तो वहां नकारात्मक शक्तियों का बसेरा हो जाता है. ऐसे में जब कोई व्यक्ति ऐसी भूखंड या प्लॉट पर घर बनाकर रहने लगते हैं या वहां किसी प्रकार का व्यापार शुरू करते हैं, तो अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जिससे आप निगेटिव ऊर्जा की पहचान कर सकते हैं.

कैसे जांचें भूमि का वास्तु दोष? 

जल परीक्षण: भूखंड पर एक हाथ गहरा गड्ढा खोदें और उसे पानी से लबालब भर दें. अब वहां से पूरब दिशा की ओर 100 कदम चलें और फिर वापस आकर देखें. अगर पानी का स्तर वैसा ही है, तो वह सर्वश्रेष्ठ भूमि है. अगर पानी आधा बचा है, तो वह सामान्य है, लेकिन अगर गड्ढा पूरी तरह सूख गया है, तो ऐसी भूमि पर निवास भाग्य के लिए शुभ नहीं माना जाता.

मिट्टी का रंग- मिट्टी के रंग से भूखंड की सकारात्मक ऊर्जा का पता लगाया जा सकता है. किसी भी भूखंड के लिए सफेद या पीले रंग की मिट्टी अत्यंत शुभ और सुखदायक होती है. लाल मिट्टी को औसत फलदायी माना गया है, जबकि गहरे काले रंग की या दुर्गंध वाली मिट्टी को वास्तु में दोषपूर्ण माना जाता है.

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कैसी जमीन पर निवेश करने से बचें?

अगर आपके भूखंड की उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में बहुत ऊंचे पहाड़, भारी इमारतें या विशाल पीपल का पेड़ है, तो ऐसी जगह घर बनाने से बचना चाहिए. यह दिशा खाली और नीची होनी चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे. 

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, जिस जमीन के दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) में गहरा गड्ढा, तालाब या नदी हो, वह धन हानि और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है. इसलिए ऐसे भूखंड को वास्तु के अनुकूल बनाकर ही वहां पर घर बनाना चाहिए.

वास्तु नियम के अनुसार, ऐसी भूमि जहां आग आसानी से न जले या जलाते ही बुझ जाए, उसे अशुभ माना जाता है. साथ ही, अगर किसी स्थान पर खड़े होकर आपको बिना वजह घबराहट या बेचैनी महसूस हो, तो वह जगह नकारात्मक शक्तियों का केंद्र हो सकती है.

अशुभ भूखंड को शुभ बनाने के उपाय

वास्तु शास्त्र में गौ-सेवा को भूमि शुद्धि का सबसे बड़ा माध्यम बताया गया है. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उस स्थान पर कुछ दिनों के लिए गाय और बछड़े को बांधना चाहिए. गाय के खुरों की धूल, गोबर और मूत्र में वह शक्ति होती है जो भूमि के भयानक से भयानक दोषों को जड़ से समाप्त कर देती है. ऐसी शुद्ध भूमि पर रहने वालों का सौभाग्य और धन-वैभव लगातार बढ़ता है.

यह भी पढ़ें: भूलकर भी न रखें इस दिशा में घर का दरवाजा, वरना लौट जाएगी सुख-समृद्धि, जानें सही वास्तु

खुदाई के से जुड़े संकेत

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, जमीन की नींव खोदते समय निकलने वाली वस्तुएं भविष्य का संकेत देती हैं. अगर खुदाई में सिक्के, तांबा, पत्थर या ईंटें निकलें, तो वह भूमि धन दायक है. जबकि, अगर खुदाई में कोयला, हड्डियां, बाल या लोहे के टुकड़े मिलें, तो समझ लेना चाहिए कि भूमि दूषित है. ऐसे में उस भूखंड की वास्तु शांति के बाद ही वहां पर घर बनाना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

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Dipesh Thakur

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