Advertisement
trendingNow13141558
Hindi Newsधर्मAmavasya 2026 March : साल की सबसे भारी अमावस्या! पंचक के साये में भूतड़ी अमावस्या, जानें क्यों डर रहे हैं लोग?

Amavasya 2026 March : साल की सबसे भारी अमावस्या! पंचक के साये में 'भूतड़ी अमावस्या', जानें क्यों डर रहे हैं लोग?

चैत्र मास की अमावस्‍या को भूतड़ी अमावस्‍या कहते हैं. इस दिन नकारात्‍मक शक्तियां ज्‍यादा सक्रिय रहती हैं. लेकिन इस साल यह अमावस्‍या और भी भारी है, जिसके पीछे खास वजह है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 15, 2026, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंचक काल में भूतड़ी अमावस्‍या.
पंचक काल में भूतड़ी अमावस्‍या.

चैत्र अमावस्‍या हिंदू कैलेंडर का आखिरी दिन होता है. इसके अगले दिन चैत्र शुक्‍ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष शुरू होता है. नवरात्रि भी इसी दिन से शुरू होती हैं और गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है. जिसे महाराष्‍ट्र में गुड़ी पाड़वा कहा जाता है. इस साल नवरात्रि पंचक में शुरू हो रही हैं. इससे भी ज्‍यादा चिंताजनक बात यह है कि चैत्र अमावस्‍या कई अशुभ योगों में पड़ रही है. 

अमावस्‍या के दिन पंचक का साया रहेगा, जिसे अशुभ समय माना जाता है. उस पर इसी दिन हिंदू वर्ष खत्‍म होगा और भूतड़ी अमावस्‍या रहेगी. इसलिए लोगों में इसे लेकर डर की भावना होना लाजिमी है. पंचांग के अनुसार 16 मार्च 2026 (सोमवार) की शाम 06:14 बजे से पंचक प्रारंभ होंगे और 21 मार्च 2026 (शनिवार) की तड़के सुबह 02:27 बजे समाप्‍त होंगे. 

अमावस्‍या की तारीख को लेकर उलझन 

मार्च में भी अमावस्‍या तिथि 2 दिन पड़ रही है. 18 मार्च 2026, बुधवार की सुबह 8 बजकर 26 मिनट पर अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और 19 मार्च 2026, गुरुवार को सुबह 6 बजकर 53 मिनट पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी. चूंकि 19 मार्च की सुबह संवत पूर्ण माना जाएगा इसलिए चैत्र नवरात्रि की शुरुआत और घटस्‍थापना 19 मार्च को ही करना शास्‍त्र सम्‍मत होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्मे लोगों के होते हैं सबसे ज्यादा 'गुप्त शत्रु', सफलता के साथ बढ़ती है दुश्मनों की फौज!

वहीं अमावस्‍या व्रत और पितृ कर्म 18 मार्च को करना उचित होगा. वहीं स्‍नान-दान की अमावस्‍या 19 मार्च को मानी जा रही है. 

यह भी पढ़ें: आज से अगले 30 दिन इन 4 राशियों के लिए 'अग्निपरीक्षा', सूर्य की बदली चाल बिगाड़ सकती है खेल!

इस अमावस्‍या ना करें ये गलतियां 

ऐसे में 18 मार्च को भूतड़ी अमावस्‍या के दिन विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. चूंकि पंचक में यात्रा करना (विशेष तौर पर दक्षिण दिशा की यात्रा) अशुभ माना जाता है. वहीं अमावस्‍या के दिन भी सुनसान जगह जाने से बचना चाहिए. रात को बाहर निकलने से बचें क्‍योंकि भूतड़ी अमावस्‍या की रात तंत्र-मंत्र के लिए विशेष होती है. लिहाजा 18 मार्च को यात्रा टालना बेहतर होगा. इसके अलावा इस दिन गल‍ती से भी कोई शुभ कार्य ना करें. ना ही महत्‍वपूर्ण निर्णय लें. 

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्मे लोगों के शुरू होंगे अच्छे दिन, बॉस देंगे प्रमोशन की खबर

बचाव के उपाय 

भूतड़ी अमावस्‍या के नकारात्‍मक प्रभावों से बचने के लिए इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें. साथ ही दान-पुण्‍य करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

amavasya 2026 march

Trending news

बंगाल-असम चुनाव से पहले BSF जवानों की बढ़ी टेंशन! DG के ‘लाठी’ वाले आदेश पर उठे सवाल
West Bengal Election 2026
बंगाल-असम चुनाव से पहले BSF जवानों की बढ़ी टेंशन! DG के ‘लाठी’ वाले आदेश पर उठे सवाल
सरकार पर करेंगे हमले लेकिन दीदी का नहीं लेंगे नाम! बंगाल चुनाव में BJP की नई रणनीति
West Bengal assembly election
सरकार पर करेंगे हमले लेकिन दीदी का नहीं लेंगे नाम! बंगाल चुनाव में BJP की नई रणनीति
छुट्टी के दिन क्यों चुनाव की तारीखों का ऐलान? EC की 'खास टाइमिंग' के पीछे है मकसद
election date 2026
छुट्टी के दिन क्यों चुनाव की तारीखों का ऐलान? EC की 'खास टाइमिंग' के पीछे है मकसद
पंजाब: इलाज के लिए पैसे नहीं थे, AAP सरकार की योजना ने बचाई मजदूर की जान! मिले 90000
Bhagwant Mann
पंजाब: इलाज के लिए पैसे नहीं थे, AAP सरकार की योजना ने बचाई मजदूर की जान! मिले 90000
हमलों के दौरान खामेनेई अंत तक बंकर में क्यों नहीं गए? ईरानी राजदूत ने बताई कहानी
iran
हमलों के दौरान खामेनेई अंत तक बंकर में क्यों नहीं गए? ईरानी राजदूत ने बताई कहानी
असम 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए AAP की पहली लिस्ट आई, 14 उम्मीदवारों के नाम जारी
Assam
असम 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए AAP की पहली लिस्ट आई, 14 उम्मीदवारों के नाम जारी
LoC पर सेना का एक्शन, उरी में मारा गया पाक आतंकी, कर रहा था घुसपैठ की कोशिश
URI Encounter
LoC पर सेना का एक्शन, उरी में मारा गया पाक आतंकी, कर रहा था घुसपैठ की कोशिश
Jammu-Kashmir:फारूक अब्दुला पर जानलेवा हमले की जांच तेज, DIG की निगरानी में SIT गठित
Farooq Abdullah
Jammu-Kashmir:फारूक अब्दुला पर जानलेवा हमले की जांच तेज, DIG की निगरानी में SIT गठित
बंगाल-असम समेत 5 राज्यों में चुनावी रण का ऐलान आज? EC बताएगा कब बजेगी वोट की घंटी
West Bengal Election 2026
बंगाल-असम समेत 5 राज्यों में चुनावी रण का ऐलान आज? EC बताएगा कब बजेगी वोट की घंटी
गैस सिलेंडर की कमी या अफवाह, ZEE NEWS ने प्लांट पर जाकर क्या देखा? जानिए सच्चाई
lpg gas
गैस सिलेंडर की कमी या अफवाह, ZEE NEWS ने प्लांट पर जाकर क्या देखा? जानिए सच्चाई