Advertisement
trendingNow13135727
Hindi Newsधर्मइस दिन पड़ रही है भूतड़ी अमावस्‍या, नकारात्‍मक शक्तियां मचाती हैं तांडव, गलती से भी ना करें ये काम

इस दिन पड़ रही है भूतड़ी अमावस्‍या, नकारात्‍मक शक्तियां मचाती हैं तांडव, गलती से भी ना करें ये काम

Bhutdi Amavasya 2026 Date: भूतड़ी अमावस्‍या को सबसे खतरनाक माना जाता है क्‍योंकि इस दिन नकारात्‍मक शक्तियां सबसे ज्‍यादा सक्रिय रहती हैं. चैत्र अमावस्‍या को भूतड़ी अमावस्‍या कहते हैं. जानिए मार्च में भूतड़ी अमावस्‍या कब है? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूतड़ी अमावस्‍या पर कुछ बातों का विशेष ध्‍यान रखें (AI Image)
भूतड़ी अमावस्‍या पर कुछ बातों का विशेष ध्‍यान रखें (AI Image)

Bhutdi Amavasya Kab Hai 2026 : भूतड़ी अमावस्‍या का नाम सुनकर ही डर की भावना आ जाती है. क्‍योंकि इसके नाम से ही लगता है कि इसका संबंध भूतों से है. हालांकि यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है क्‍योंकि भूतड़ी अमावस्‍या की रात नकारात्‍मक शक्तियां बहुत ज्‍यादा सक्रिय रहती हैं. इसके अलावा तंत्र-मंत्र के लिए भी भूतड़ी अमावस्‍या की रात विशेष मानी गई है. बता दें कि चैत्र महीने की अमावस्‍या को भूतड़ी अमावस्‍या कहा जाता है. 

इस दिन अन्‍य अमावस्‍या की तरह स्‍नान, दान, पितृ पूजा, तर्पण, श्राद्ध आदि करें. साथ ही कुछ बातों का ध्‍यान भी रखें. वरना भूतड़ी अमावस्‍या के दिन की गईं गलतियां जीवन भर का पछतावा दे सकती हैं. 

भूतड़ी अमावस्‍या कब है? 

दृक पंचांग के अनुसार, चैत्र अमावस्‍या तिथि 18 मार्च बुधवार की सुबह 8:25 बजे से प्रारंभ होकर 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:52 बजे समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के आधार पर भूतड़ी अमावस्या 19 मार्च 2026 गुरुवार को है. हालांकि चैत्र अमावस्‍या का व्रत 18 मार्च को रखा जाएगा, लेकिन स्‍नान-दान 19 मार्च को होगा. चूंकि पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान आदि सुबह 11-12 बजे के आसपास करना अच्‍छा होता है इसलिए चैत्र अमावस्‍या के यह कार्य 18 मार्च को संपन्‍न करना उचित रहेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ठीक 20 दिन बाद केतु का बड़ा उलटफेर, 8 महीने तक 5 राशि वालों को हर काम में मिलेगी बड़ी सफलता

भूतड़ी अमावस्‍या पर ना करें यह काम 

ऐसे लोग जो मर चुके हैं लेकिन उनकी आत्‍माएं अभी भी अतृप्‍त होकर भटक रही हैं, उन्‍हें भूत कहते हैं. वहीं पितृ लोक से हर अमावस्‍या को पितरों की आत्‍मा धरती पर आती हैं, जिनकी आत्‍मा की शांति के लिए उनके परिजन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करते हैं. यदि ऐसा ना किया जाए तो पितृ दोष लगता है. भूतड़ी अमावस्‍या को अतृप्‍त आत्‍माएं उग्र रहती हैं. लिहाजा इस दिन कुछ गलतियां करने से बचें. 

- भूतड़ी अमावस्या के दिन गलती से भी पितरों का अपमान न करें. ना किसी बुजुर्ग का अपमान करें. वरना हर काम असफल होगा. जिंदगी भर नाकामी के शिकार रहेंगे. 
- भूतड़ी अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण और दान-पुण्‍य करना ना भूलें. 

यह भी पढ़ें: बड़े कांड करके भी मासूम बने रहते हैं ये जन्‍मतारीख वाले लोग, बर्थडेट से जानें व्‍यक्ति खतरनाक इंसान हैं या भोला-भाला

 

- अमावस्‍या के दिन कुत्ता, गाय, कौआ या अन्य पशु-पक्षियों को ना सताएं. 
- अमावस्‍या को श्‍मशान घाट, कब्रिस्‍तान या अन्‍य सुनसान जगह पर ना जाएं. 

यह भी पढ़ें: अगले 39 दिन भारी! शनि होने जा रहे हैं 'अस्त', इन राशियों पर टूटेगा दुखों का पहाड़

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

bhutdi amavasya 2026

Trending news

'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: 12 बजे तक स्थगित हुई संसद की कार्यवाही, विपक्षी सांसदों ने लगाए वोट चोरी के नारे
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: 12 बजे तक स्थगित हुई संसद की कार्यवाही, विपक्षी सांसदों ने लगाए वोट चोरी के नारे
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना