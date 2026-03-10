Bhutdi Amavasya Kab Hai 2026 : भूतड़ी अमावस्‍या का नाम सुनकर ही डर की भावना आ जाती है. क्‍योंकि इसके नाम से ही लगता है कि इसका संबंध भूतों से है. हालांकि यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है क्‍योंकि भूतड़ी अमावस्‍या की रात नकारात्‍मक शक्तियां बहुत ज्‍यादा सक्रिय रहती हैं. इसके अलावा तंत्र-मंत्र के लिए भी भूतड़ी अमावस्‍या की रात विशेष मानी गई है. बता दें कि चैत्र महीने की अमावस्‍या को भूतड़ी अमावस्‍या कहा जाता है.

इस दिन अन्‍य अमावस्‍या की तरह स्‍नान, दान, पितृ पूजा, तर्पण, श्राद्ध आदि करें. साथ ही कुछ बातों का ध्‍यान भी रखें. वरना भूतड़ी अमावस्‍या के दिन की गईं गलतियां जीवन भर का पछतावा दे सकती हैं.

भूतड़ी अमावस्‍या कब है?

दृक पंचांग के अनुसार, चैत्र अमावस्‍या तिथि 18 मार्च बुधवार की सुबह 8:25 बजे से प्रारंभ होकर 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:52 बजे समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के आधार पर भूतड़ी अमावस्या 19 मार्च 2026 गुरुवार को है. हालांकि चैत्र अमावस्‍या का व्रत 18 मार्च को रखा जाएगा, लेकिन स्‍नान-दान 19 मार्च को होगा. चूंकि पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान आदि सुबह 11-12 बजे के आसपास करना अच्‍छा होता है इसलिए चैत्र अमावस्‍या के यह कार्य 18 मार्च को संपन्‍न करना उचित रहेगा.

भूतड़ी अमावस्‍या पर ना करें यह काम

ऐसे लोग जो मर चुके हैं लेकिन उनकी आत्‍माएं अभी भी अतृप्‍त होकर भटक रही हैं, उन्‍हें भूत कहते हैं. वहीं पितृ लोक से हर अमावस्‍या को पितरों की आत्‍मा धरती पर आती हैं, जिनकी आत्‍मा की शांति के लिए उनके परिजन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करते हैं. यदि ऐसा ना किया जाए तो पितृ दोष लगता है. भूतड़ी अमावस्‍या को अतृप्‍त आत्‍माएं उग्र रहती हैं. लिहाजा इस दिन कुछ गलतियां करने से बचें.

- भूतड़ी अमावस्या के दिन गलती से भी पितरों का अपमान न करें. ना किसी बुजुर्ग का अपमान करें. वरना हर काम असफल होगा. जिंदगी भर नाकामी के शिकार रहेंगे.

- भूतड़ी अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण और दान-पुण्‍य करना ना भूलें.

- अमावस्‍या के दिन कुत्ता, गाय, कौआ या अन्य पशु-पक्षियों को ना सताएं.

- अमावस्‍या को श्‍मशान घाट, कब्रिस्‍तान या अन्‍य सुनसान जगह पर ना जाएं.

